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Arrêté
HP6522/01
Une peau douce comme de la soie
L'épilateur Philips SatinSoft avec système SkinCare épile les poils sans tirer sur la peau et garantit une hygiène optimale. 100 % étanche, pour plus de confort pendant votre douche. Il inclut une tête de rasage avec sabot.
Système soin de la peau
Étanche
Tête de rasage
Design exclusif de Philips, fabriqué avec des brins permettant une hygiène totale. Tient parfaitement dans votre main, pour une manipulation optimale quelles que soient les conditions. S'utilise sur peau sèche et humide.
Le système de massage actif stimule et apaise la peau, pour une épilation agréable.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
3.8
sur 6
33
Avis
Katzenschreck
20/05/2012
Deutschland
Einfach und gut!
Nun konnte ich den Epilierer fast vier Wochen testen und habe bis jetzt nichts an ihm auszusetzen. So einfaches und schmerzfreies Epilieren kannte ich vorher nicht, auch meine empfindliche Haut hat das Epilieren gut vertragen. Besonders gut klappte das Epilieren, wenn ich ich einen Tag vorher die beiliegende Luxus Peeling-Bürste benutzt hatte. Der Epilierer kann auch in der Wanne oder unter der Dusche benutzt werden, einen Stromschlag kann man dank Akkubetrieb nicht bekommen. Durch den Akkubetrieb ist man auch nicht mehr an die Steckdose gefesselt, dadurch kann man sich die optimalen Lichtverhältnisse aussuchen, so dass man auch die feinsten Härchen nicht übersieht. Ein weiteres Plus ist der auswechselbare Aufsatz, so das in Sekunden aus dem Epilierer ein Rasieraparat wird, der sich hervorragend z. B. zur Entfernung der Achselhaare eignet, auch dort arbeitet das Gerät einwandfrei und schonend. Vorher habe ich dazu einen Nassrasierer benutzt, aber irgendwie klappte das vor allem mit der linken Hand nicht so gut, da gab es auch schon mal kleinere Verletzungen. An die Bikinizone habe ich mich mit dem Epilierer noch nicht rangetraut, da war ich bis jetzt noch zu feige. ;-) Fazit: Ein gutes Gerät, dass seinen Preis sicher wert ist. Einziges Manko: Es lag nur eine Schnellanleitung bei, eine ausführlichere Bedienungsanleitung hätte mir besser gefallen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6522/01 Epilierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6522/01 Epilierer
Ms5element
16/05/2012
Deutschland
Ein tolles Produkt
Das produkt entspricht seinen Namen, die Haut wird anschließend geschmeidicht, weich wie satin ;) epilierer entfernt auch die kleinsten härchen, trocken oder nass. Ich bin sehr zufrieden und werde dieses Produkt weiterhin benutzen und natürlich weiter empfehlen...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6522/01 Epilierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6522/01 Epilierer
Yesi
23/04/2020
España
Magnifica
Acabado perfecto. Cuidado de la piel. Accesorios adecuados.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6522/01 Epilator
Date d'utilisation 2018-04-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6522/01 Epilator
Date d'utilisation 2018-04-23