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Arrêté

SatinPerfectÉpilateur

HP6572/00

3.6

| (8) Avis

Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines

La tête extra-large de SatinPerfect ainsi que ses disques en céramique permettent de retirer plus de poils en un seul passage pour une épilation impeccable et une douceur optimale jusqu'à quatre semaines. Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines.

Voir tous les avantages

Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines

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Tête extra-large, pour épiler plus de poils en un seul passage

Tête extra-large, pour épiler plus de poils en un seul passage

La tête extra-large retire plus de poils en un seul passage pour une épilation encore plus rapide et une peau qui reste douce plus longtemps.

Système de massage vibrant pour stimuler et apaiser la peau

Système de massage double rangée pivotant et vibrant pour stimuler et apaiser la peau

La lumière Opti-light révèle les poils les plus fins

La lumière Opti-light révèle les poils les plus fins

Lumière Opti-Light intégrée pour un repérage aisé des poils les plus fins.

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3.6

sur 6

8

Avis

1

20/05/2012

Italia

Italia

PERFETTO di nome e di fatto.

E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great for 1st time Epilators!

I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!

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Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6572/00 Epilator

26/09/2011

Nederland

Nederland

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Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6572/00 Epileerapparaat

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Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6572/00 Epileerapparaat

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