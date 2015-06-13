Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Étanche
avec tête de rasage
Cet épilateur est doté de disques en céramique texturés épilant en douceur les poils les plus fins.
Notre tête d'épilation extra-large permet une épilation optimale des poils en un passage, pour une peau parfaitement douce pour longtemps en quelques minutes.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
4.2
sur 6
31
Avis
84%
recommandent ce produit
ginger
13/06/2015
France
Acheteur vérifié
parfait exactement comme j'avais imaginer
J'ai acheter pour ma fille qui aiment beaucoup et j'ai garder mon ancienne que j'ai dépuis des années qui marche toujours à merveille.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6577/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6577/00 Épilateur
Bibibistourie
02/10/2014
France
bon investissement
[Employee of philipsglobal] en utilisation à sec, le produit est bruyant ce qui est désagréable mais en utilisation sous la douche, ceci est vite oublié. je le trouve plus efficace sous l'eau qu'à sec. bonne prise en maintient et facile d'utilisation seul bémole, quelques difficultés avec le changement de vitesse qui se fait de manière tactile ... il faut bien insister avant que le changement se fasse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6577/00 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6577/00 Épilateur
Txt11
07/01/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Diese Produkt hat meine Erwartung entsprochen
Hat mich überzeugt! Gerne werde ich das Produkt weiterempfehlen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6577/00 Epilierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6577/00 Epilierer