ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel

Arrêté

SatinPerfectÉpilateur

HP6578/00

4.5

| (35) Avis | 94% recommandent ce produit

Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines

La tête extra-large de SatinPerfect ainsi que ses disques en céramique permettent de retirer plus de poils en un seul passage pour une épilation impeccable et une douceur optimale jusqu'à quatre semaines. Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines.

Voir tous les avantages

Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines

  • Coffret d'épilation de luxe

  • Sans fil

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie sans fil, recharge rapide en 1 heure

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie sans fil, recharge rapide en 1 heure

Épilez-vous où vous le voulez grâce à cet épilateur sans fil. Jusqu'à 40 minutes d'autonomie sans fil, recharge rapide en 1 heure.

Tête extra-large, pour épiler plus de poils en un seul passage

Tête extra-large, pour épiler plus de poils en un seul passage

La tête extra-large retire plus de poils en un seul passage pour une épilation encore plus rapide et une peau qui reste douce plus longtemps.

Système de massage vibrant pour stimuler et apaiser la peau

Système de massage double rangée pivotant et vibrant pour stimuler et apaiser la peau

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

35

Avis

94%

recommandent ce produit

2

15/07/2012

France

France

le produit par excellence

je mettrai 10 sur 10 a cet appareil ,car il est ideale dans toutes les fonctions souhaitees

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6578/00 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6578/00 Épilateur

24/04/2012

France

France

Vraiment mieux que mon ancien Xpressive Wet&dry

Vraiment mieux que mon ancien Xpressive Wet&dry de Braun (au bout d'un an sa batterie tenait à peine 20 min pour une heure de charge et en plus, vu qu'il était utilisable sous l'eau (fonction qui ne m'a finalement jamais servi!) impossible de l'utiliser branché au secteur) Le philips hp6578 est rechargeable et fonctionne également sur secteur donc plus de soucis si la batterie tombe à plat et qu'on n'a pas finit de s'épiler. Bon pour le bruit et la douleur ne vous attendez pas à des miracles, ça reste un épilateur ! Evidemment ça fait un peu mal, mais pour ma part je n'ai même pas eut à utiliser les accessoires de massage. Sinon l'épilation est plus rapide qu'avec mon épilateur précédent (je ne saurait pas vous dire pourquoi), le mini épilateur précision est vraiment très pratique et l'accessoire tondeuse pour le maillot aussi. Je suis vraiment ravie de mon achat, donc si vous envisagez d'acheter un épilateur, je vous le conseille vivement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6578/00 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6578/00 Épilateur

21/01/2012

France

France

Génial

épile et rase super bien, le seul problème c'est qu'il est bruyant, nettoyage facile, le rapport qualité prix et très bon quand on voit toutes les options et les très bonnes performances

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6578/00 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinPerfect HP6578/00 Épilateur

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.