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  • Des cheveux lisses et brillants, sans efforts
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EssentialLisseur

HP8321/00

4.3

| (41) Avis | 97% recommandent ce produit

Des cheveux lisses et brillants, sans efforts

Longues plaques en céramique tourmaline spécialement conçues pour une stylisation facile et rapide.

Voir tous les avantages

Des cheveux lisses et brillants, sans efforts

  • Revêtement en céramique tourmaline

  • Plaques longues de 100 mm

  • Température de coiffage de 210 °C

Plaques en céramique tourmaline

Plaques en céramique tourmaline

Les plaques en céramique tourmaline glissent en douceur, pour des cheveux brillants et sans frisottis.

Plaques longues de 100 mm pour un lissage facile et rapide

Plaques longues de 100 mm pour un lissage facile et rapide

Les plaques longues de 100 mm permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat parfaitement lisse plus facilement et plus rapidement.

Température de coiffage de 210 °C pour des cheveux lisses

Température de coiffage de 210 °C pour des cheveux lisses

Cette température élevée vous permet de changer votre coiffure afin d'obtenir le style dont vous rêvez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

41

Avis

97%

recommandent ce produit

2
1

27/10/2020

France

France

Parfait

Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!

Avantages

Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

22/10/2020

France

France

Très bon produit

Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.

Avantages

Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace

Contre

Pas de pochette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

21/10/2020

France

France

Lisseur Philips HP8321/00

Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile

Avantages

Respect des cheveux coiffage rapide et rapide

Contre

Aucun pour moi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

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