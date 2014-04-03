Der Haarglätter von Philips hat ein schönes schwarzes Design und liegt gut in der Hand. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass der Glätter eine automatische Tastensperre besitzt, sodass man beim glätten keine Angst haben muss, wenn man mal versehentlich auf die Tasten kommt. Die Keramikbeschichtung schont das Haar und verleiht dem Haar einen schönen Glanz. Die Temperatur lässt sich beliebig einstellen von 160 – 230 Grad, sodass man jeden Look beliebig kreieren kann und die Temperatur seiner Haarstruktur anpassen kann. Für das Glätten der Haare musste ich nur zweimal durch die Haarsträhnen mit dem Glätter gehen. Von meinem alten Gerät bin ich es gewohnt mindestens viermal durch die einzelnen Haarsträhnen zu gehen, bis sie perfekt geglättet sind. Die Haare glänzen nach dem glätten und fallen sehr schön. Das Glätteisen hat gewölbte Platten, daher war ich anfangs etwas skeptisch, ob sich die Haare wirklich glätten lassen oder ob man eher nur Locken- und Wellenlooks damit kreieren kann. Doch es funktioniert und das sogar sehr gut. Durch die gewölbten Platten kann man perfekt Locken stylen und die Locken erhalten einen tollen Schwung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haarglätter von Phillips, da man viele schöne Looks kreieren kann und die Temperatur auf seine Wünsche einstellen kann. Auch die Handhabung ist einfach und die Haare glänzen nach der Anwendung wie nach einem Friseurbesuch. Der Haarglätter ist innerhalb weniger Sekunden Einsatzbereit und wenn man ihn man versehentlich angelassen hat, schaltet er sich automatisch nach einer Stunde aus.