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Boucleur

HP8602/00

5

| (8) Avis | 100% recommandent ce produit

Pour des cheveux bouclés et préservés

Grâce au nouveau boucleur CurlCeramic au revêtement protecteur en céramique, réalisez des boucles et des anglaises pleines de vie, pour un style tendance.

Voir tous les avantages

Boucleur avec revêtement en céramique

Pour des cheveux bouclés et préservés

  • Fer de 16 mm

  • Température de 190 °C

  • Revêtement en céramique

Diamètre de 16 mm, pour des boucles pleines de vie

Diamètre de 16 mm, pour des boucles pleines de vie

Le boucleur d'un diamètre de 16 mm vous permet de créer des boucles et des anglaises pleines de vie, pour un style jeune et joyeux.

Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux

Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux

Le revêtement en céramique permet une distribution uniforme de la chaleur et protège les cheveux, qui sont alors plus doux et brillants.

Température maximale de 190 °C pour des résultats parfaits

Température maximale de 190 °C pour des résultats parfaits

La température maximale de 190 °C garantit des résultats parfaits tout en protégeant les cheveux.

Spécificités Techniques

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Avis

100%

recommandent ce produit

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09/10/2014

Deutschland

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Super Lockenstab

Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^

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Cet avis a été rédigé pour HP8602/00 Lockenstab

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29/10/2012

Deutschland

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Toller und leicht zu bedienender Lockenstab

Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.

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28/10/2012

Deutschland

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Formschön, leicht und überzeugend

Der Lockenstab ist einfach toll. Er wird schnell heiß und ist damit fast sofort einsatzfähig. Die Haare werden durch die Keramik-Oberfläche geschützt. Er liegt leicht in der Hand und das Stylen geht schnell, so dass man in null komma nix wunderschöne Locken hat. Auch ohne Haarspray und Haarschaum hält die Pracht 2 Tage lang. Ich bin einfach von der Leistung des Geärts überzeugt. Locken zu bekommen war noch nie so einfach. Vielen Dank an Philips.

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