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Arrêté

Boucleur multi-styles

HP8696/00

4.3

| (7) Avis | 100% recommandent ce produit

Toutes sortes de boucles, un soin constant

Pour des boucles parfaites ! Avec le boucleur multi-styles Philips, créez des variations sur le thème des boucles, qu'elles soient souples, serrées, lâches ou ondulées. Tentez toutes sortes de boucles sans abîmer vos cheveux !

Voir tous les avantages

Boucleur pour votre style préféré

Toutes sortes de boucles, un soin constant

  • 4 accessoires

  • Température de 190 °C

  • Revêtement en céramique

Accessoire brosse et boucleur 16 mm, boucleur 22 mm, accessoire brosse spirale

Accessoire brosse et boucleur 16 mm, boucleur 22 mm, accessoire brosse spirale

Le boucleur multi-styles Philips est fourni avec les accessoires suivants : boucleur 16 mm pour anglaises, brosse enfilable adaptée au boucleur 16 mm pour créer plus de volume, boucleur 22 mm et spirale enfilable pour grandes boucles et belles ondulations.

Revêtement en céramique sur chaque accessoire soumis à la chaleur

Revêtement en céramique sur chaque accessoire soumis à la chaleur

Revêtement en céramique pour mieux protéger vos cheveux.

Température de coiffage de 190 °C pour des résultats durables

Température de coiffage de 190 °C pour des résultats durables

Température de coiffage de 190 °C pour des résultats durables et des cheveux protégés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

7

Avis

100%

recommandent ce produit

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06/05/2013

Deutschland

Deutschland

Perfekter Multi Curler

Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8696/00 Multi-Curler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8696/00 Multi-Curler

26/06/2013

Nederland

Nederland

Geweldige krultang!

Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!

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13/05/2013

Deutschland

Deutschland

Gutes handliches Gerät

Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür

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Cet avis a été rédigé pour HP8696/00 Multi-Curler

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