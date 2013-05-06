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Toutes sortes de boucles, un soin constant
Pour des boucles parfaites ! Avec le boucleur multi-styles Philips, créez des variations sur le thème des boucles, qu'elles soient souples, serrées, lâches ou ondulées. Tentez toutes sortes de boucles sans abîmer vos cheveux !
4 accessoires
Température de 190 °C
Revêtement en céramique
Le boucleur multi-styles Philips est fourni avec les accessoires suivants : boucleur 16 mm pour anglaises, brosse enfilable adaptée au boucleur 16 mm pour créer plus de volume, boucleur 22 mm et spirale enfilable pour grandes boucles et belles ondulations.
Revêtement en céramique pour mieux protéger vos cheveux.
Température de coiffage de 190 °C pour des résultats durables et des cheveux protégés.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.3
sur 6
7
Avis
100%
recommandent ce produit
moni1
06/05/2013
Deutschland
Perfekter Multi Curler
Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8696/00 Multi-Curler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8696/00 Multi-Curler
Suuz25
26/06/2013
Nederland
Geweldige krultang!
Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!
Oui, je recommande ce produit
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Elmi
13/05/2013
Deutschland
Gutes handliches Gerät
Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür
Oui, je recommande ce produit
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