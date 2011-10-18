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Arrêté
Un rasage de près durable
Pour que votre rasoir Philips offre toujours des performances optimales, remplacez vos têtes de rasoir tous les deux ans
.
Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.
4.2
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
guide84
18/10/2011
France
trés bonne qualité
je n'achete que des produits de la marque philips car je suis fidele à la marque!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ5/40 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ5/40 têtes de rasage
jp007
01/07/2013
België
toujours de bons rasoirs depuis 1960
les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ5/50 shaving heads
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ5/50 shaving heads
04/01/2012
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ5/50 Scherköpfe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HQ5/50 Scherköpfe