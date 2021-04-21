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  • Un rasage de près durable
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Arrêté

têtes de rasage

HQ9/11

4.3
| (120) Avis | 92% recommandent ce produit
Un rasage de près durable
Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.
Voir tous les avantages

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • TripleTrack

  • 1 tête

Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Système à double lame : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et d'une précision exceptionnelle.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

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4.3

sur 6

120

Avis

92%

recommandent ce produit

21/04/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Bon produit

C'est un bon produit une bonne marque que je sers depuis des années

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

14/11/2020

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit par son efficacité

Têtes de rasage très efficace. Malgré la barbe dure épissé et brune le rasage est impeccable. Rasage très efficace.

Avantages

Pratique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

30/10/2020

France

France

Acheteur vérifié

digne de confiance

ce produit qui fait partie d'un de vos essai ma particulièrement enchanté et j'ai apprécié la diffèrence avec mon ancienne tête; rasage parfait , et souplesse a apprécier.

Contre

néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

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