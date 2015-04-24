Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
HR2172/00
Conçu pour mixer et pour durer
« Les blenders ne sont pas compliqués. Tout est une question de vitesse ; c'est cela qui permet de marier les saveurs et d'obtenir une texture lisse. J'utilise le mien pour tout : pâte à crêpes, sauces, mais aussi soupes et smoothies. » : Jamie O.
600 W
Bol en verre de haute qualité de 2 l
La technologie ProBlend 5 novatrice avec puissance de mixage optimale garantit un résultat lisse.
Cet appareil Philips Jamie Oliver est équipé d'un sélecteur rotatif très simple à utiliser. Sélectionnez 1 pour une vitesse basse et 2 pour une vitesse élevée. La position Pulse est parfaite pour piler de la glace ou pour préparer les ingrédients avant mixage.
Le nouveau blender Philips Jamie Oliver est doté de lames dentelées ultra-résistantes recouvertes de titane afin de rester aiguisées plus longtemps. Grâce aux 5 lames disposées en étoile, préparez des pâtes, sauces et smoothies en un rien de temps. Les parents débordés pourront ainsi proposer à coup sûr des repas sains et délicieux chaque jour de la semaine.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.9
sur 6
7
Avis
lkjhkjhkj
24/04/2015
Nederland
Acheteur vérifié
Maalt fruit prima fijn
Maalt fruit prima fijn, grotere stukken peer of appel geen enkel probleem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR2172/00 Jamie Oliver Blender
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR2172/00 Jamie Oliver Blender
Frans3339
24/04/2015
Nederland
Acheteur vérifié
Maalt fruit prima fijn
Maalt fruit prima fijn, grotere stukken peer of appel geen enkel probleem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR2172/00 Jamie Oliver Blender
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR2172/00 Jamie Oliver Blender
Φεναρέτη
28/12/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό μηχάνημα
Το χρησιμοποιώ δυο χρόνια και είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Δυστυχώς, έπαψε να λειτουργρεί, λόγω υπερθέρμανσης και δεν βρήσκω να το αγοράσω ξανά.
Avantages
Μεγάλη χωριτικότητα
Contre
Δύσκολο άδειασμα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR2172/00 Μπλέντερ Jamie Oliver
Date d'utilisation 2019-12-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HR2172/00 Μπλέντερ Jamie Oliver
Date d'utilisation 2019-12-28