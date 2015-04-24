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  • Standard Product Photo Philips Jamie Oliver Blender
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Arrêté

Blender Jamie Oliver

HR2172/00

3.9

| (7) Avis

Conçu pour mixer et pour durer

« Les blenders ne sont pas compliqués. Tout est une question de vitesse ; c'est cela qui permet de marier les saveurs et d'obtenir une texture lisse. J'utilise le mien pour tout : pâte à crêpes, sauces, mais aussi soupes et smoothies. » : Jamie O.

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Avec 5 lames en titane ultra-aiguisées disposées en étoile

Conçu pour mixer et pour durer

  • 600 W

  • Bol en verre de haute qualité de 2 l

Technologie ProBlend 5 avec puissance de mixage optimale

Technologie ProBlend 5 avec puissance de mixage optimale

La technologie ProBlend 5 novatrice avec puissance de mixage optimale garantit un résultat lisse.

Deux vitesses et une fonction Pulse

Deux vitesses et une fonction Pulse

Cet appareil Philips Jamie Oliver est équipé d'un sélecteur rotatif très simple à utiliser. Sélectionnez 1 pour une vitesse basse et 2 pour une vitesse élevée. La position Pulse est parfaite pour piler de la glace ou pour préparer les ingrédients avant mixage.

Lames dentelées longue durée recouvertes de titane et disposées en étoile à 5 branches

Lames dentelées longue durée recouvertes de titane et disposées en étoile à 5 branches

Le nouveau blender Philips Jamie Oliver est doté de lames dentelées ultra-résistantes recouvertes de titane afin de rester aiguisées plus longtemps. Grâce aux 5 lames disposées en étoile, préparez des pâtes, sauces et smoothies en un rien de temps. Les parents débordés pourront ainsi proposer à coup sûr des repas sains et délicieux chaque jour de la semaine.

Spécificités Techniques

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3.9

sur 6

7

Avis

1

24/04/2015

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Maalt fruit prima fijn

Maalt fruit prima fijn, grotere stukken peer of appel geen enkel probleem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HR2172/00 Jamie Oliver Blender

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24/04/2015

Nederland

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Acheteur vérifié

Maalt fruit prima fijn

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28/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό μηχάνημα

Το χρησιμοποιώ δυο χρόνια και είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Δυστυχώς, έπαψε να λειτουργρεί, λόγω υπερθέρμανσης και δεν βρήσκω να το αγοράσω ξανά.

Avantages

Μεγάλη χωριτικότητα

Contre

Δύσκολο άδειασμα.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HR2172/00 Μπλέντερ Jamie Oliver

Date d'utilisation 2019-12-28

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2019-12-28

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