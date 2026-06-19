Collection Avance

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HR2490/00
Conchiglie et paccheri
Disques de forme Conchiglie
Disques de forme Paccheri
2 disques de forme
La boîte contient 2 disques de forme : Conchiglie et Paccheri. Pour obtenir les pâtes de la forme de votre choix, il vous suffit de fixer l'un d'eux à votre machine à pâtes. C'est elle qui fait tout le travail. Savourez des pâtes fraîches maison en toute simplicité !
Les disques de forme sont conçus avec des trous d'extrusion au design exclusif, pour des résultats lisses et réguliers.
La lame au design exclusif permet d'obtenir des pâtes de forme optimale.
Notation globale