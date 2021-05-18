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Arrêté
Débit direct
Filtre métal
Système anti-goutte
Couvercle anti-poussière
Lorsqu'il est relevé, le système anti-goutte empêche le jus de couler sur le plan de travail. Amovible et compatible lave-vaisselle, il est facile à nettoyer.
4.5
sur 6
243
Avis
93%
recommandent ce produit
Recherche Qualité
18/05/2021
France
Parfait. Silencieux et efficace.
Excellent produit. Efficace et pas encombrant. Très facile à nettoyer. Fait facilement et sans forcer mes jus d'oranges du matin. Jamais déçu par les produits Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Avance Collection HR2752/90 Presse-agrumes silencieux - Noir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Avance Collection HR2752/90 Presse-agrumes silencieux - Noir
marie32
30/03/2018
France
Produit avec un rapport qualité prix indiscutable
Je l’utilise chaque matin, il est très facile d’utilisation, efficace et le nettoyage est rapide.
Cet avis a été rédigé pour Presse-agrumes Daily HR2738/00
Cet avis a été rédigé pour Presse-agrumes Daily HR2738/00
Ghiz
30/03/2018
France
Acheteur vérifié
Produit avec un rapport qualité prix indiscutable
Je l’utilise chaque matin, il est très facile d’utilisation, efficace et le nettoyage est rapide.
Cet avis a été rédigé pour Presse-agrumes Daily HR2738/00
Cet avis a été rédigé pour Presse-agrumes Daily HR2738/00