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  • Des résultats parfaits deux fois plus rapidement
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Série 5000Blender technologie ProBlend 800 W, bol en verre 2 l

HR3573/90

4.4

| (270) Avis | 88% recommandent ce produit

Des résultats parfaits deux fois plus rapidement

La technologie ProBlend Crush transforme les ingrédients les plus durs en smoothies parfaitement lisses deux fois plus vite. L'association de nos 6 lames disposées en étoile et de notre moteur de 1 000 W au design efficace permet de piler la glace et de mixer les gros morceaux à la perfection.

Voir tous les avantages

Grâce à la puissante technologie ProBlend Crush

Des résultats parfaits deux fois plus rapidement

  • Technologie ProBlend Crush

Garantie internationale de 2 ans

Garantie internationale de 2 ans

Vous avez l'assurance d'une qualité et d'un fonctionnement durables, grâce à une garantie internationale de 2 ans sur nos blenders.

Mixeur haute vitesse doté d'un puissant moteur de 1 000 W

Mixeur haute vitesse doté d'un puissant moteur de 1 000 W

Faible consommation d'énergie mais puissant moteur de 1 000 W conciliant efficacité énergétique et mixage parfait. Conçu pour optimiser les performances de la technologie ProBlend Crush.

Technologie ProBlend Crush à 6 lames pour des mixages lisses

Technologie ProBlend Crush à 6 lames pour des mixages lisses

La technologie ProBlend Crush transforme les ingrédients les plus durs en smoothies parfaitement lisses deux fois plus vite. L'association de nos 6 lames disposées en étoile et de notre moteur de 1 000 W au design efficace permet de piler la glace et de mixer les gros morceaux à la perfection.

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4.4

sur 6

270

Avis

88%

recommandent ce produit

20/05/2021

France

France

L'allié indispensable des amateurs de smoothies

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Voilà un blender très efficace en plus d'être élégant, il est très rapide et facile d'utilisation et permet d'obtenir un résultat professionnel, idéal si vous appréciez les smoothies et autres granités !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90

Oui, je recommande ce produit

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20/05/2021

France

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Spectaculaire!

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Ce blinder est spectaculaire! Parfait pour les bon smoothies/jus en été. Sa rapidité est déconcertante, et la qualité du hachage époustouflante. Pour les sauces, soupes… Je l’utilise beaucoup pour faire les petits pots maison à ma fille, c’est vraiment devenu mon allié du quotidien. De grande qualité, sa cuve est grande permet une grande capacité. Parfait à mes yeux!

Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90

Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90

19/05/2021

France

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Ce produit est tout simplement parfait

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Ce blender est conforme à mes attentes. Le design est ergonomique, la qualité du mixage est très satisfaisante grâce à ces 6 lames. Le récipient en verre est épais ce qui le rend solide et facile d utilisation grâce a sa graduation. Les glaçons, les légumes congeles ne resiste pas lomptemps face à ce blender performant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90

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Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90

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