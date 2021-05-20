Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Des résultats parfaits deux fois plus rapidement
La technologie ProBlend Crush transforme les ingrédients les plus durs en smoothies parfaitement lisses deux fois plus vite. L'association de nos 6 lames disposées en étoile et de notre moteur de 1 000 W au design efficace permet de piler la glace et de mixer les gros morceaux à la perfection.
Technologie ProBlend Crush
Vous avez l'assurance d'une qualité et d'un fonctionnement durables, grâce à une garantie internationale de 2 ans sur nos blenders.
Faible consommation d'énergie mais puissant moteur de 1 000 W conciliant efficacité énergétique et mixage parfait. Conçu pour optimiser les performances de la technologie ProBlend Crush.
La technologie ProBlend Crush transforme les ingrédients les plus durs en smoothies parfaitement lisses deux fois plus vite. L'association de nos 6 lames disposées en étoile et de notre moteur de 1 000 W au design efficace permet de piler la glace et de mixer les gros morceaux à la perfection.
4.4
sur 6
270
Avis
88%
recommandent ce produit
Sausau
20/05/2021
France
L'allié indispensable des amateurs de smoothies
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Voilà un blender très efficace en plus d'être élégant, il est très rapide et facile d'utilisation et permet d'obtenir un résultat professionnel, idéal si vous appréciez les smoothies et autres granités !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90
Bckro
20/05/2021
France
Spectaculaire!
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Ce blinder est spectaculaire! Parfait pour les bon smoothies/jus en été. Sa rapidité est déconcertante, et la qualité du hachage époustouflante. Pour les sauces, soupes… Je l’utilise beaucoup pour faire les petits pots maison à ma fille, c’est vraiment devenu mon allié du quotidien. De grande qualité, sa cuve est grande permet une grande capacité. Parfait à mes yeux!
Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90
Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90
Nyki20600
19/05/2021
France
Ce produit est tout simplement parfait
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Ce blender est conforme à mes attentes. Le design est ergonomique, la qualité du mixage est très satisfaisante grâce à ces 6 lames. Le récipient en verre est épais ce qui le rend solide et facile d utilisation grâce a sa graduation. Les glaçons, les légumes congeles ne resiste pas lomptemps face à ce blender performant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Blender série 5000 HR3571/90