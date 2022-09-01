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HR3760/00
Une inspiration infinie. Des mixages onctueux.
Grâce à la technologie ProBlend Ultra, vous pouvez créer une multitude de saveurs et de textures. L'application HomeID vous aide à découvrir de nouvelles possibilités. Des smoothies aux soupes, en passant par les sauces et les pâtes d'oléagineux, faites plaisir à toute la famille.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Blender à haute vitesse
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Téléchargez l'application HomeID et découvrez des centaines de recettes pour votre nouveau blender, et notamment des idées neuves de boissons, en-cas, desserts ou même des repas entiers. Faites des choix alimentaires sains plus gourmands que jamais, avec des touches originales simples mais savoureuses sur toutes sortes de plats plébiscités par toute la famille. Des desserts au chocolat plus sains jusqu'aux plats principaux d'une grande valeur nutritive, HomeID propose des recettes que vous allez adorer.
La technologie ProBlend Ultra combine 3 fonctions spécialement conçues qui, ensemble, produisent une variété inégalée de goûts et de textures, pour des mixages comme vous les aimez à chaque fois.
Le bol ProBlend Ultra est doté de nervures exclusives qui renvoient en permanence les ingrédients dans le flux de mixage.
Le moteur ProBlend Ultra produit une puissance optimale de 1 500 W pour entraîner le flux de mixage et faire circuler tous les ingrédients de manière homogène.
L'ensemble lames ProBlend Ultra spécialement conçu comprend une lame dentelée qui fragmente les ingrédients durs, et des lames tranchantes qui les coupent jusqu'à ce qu'ils soient finement mixés.
Les programmes de sélection rapide sur l'afficheur numérique sont définis avec le réglage de la durée et de la vitesse. Ainsi, toutes vos recettes préférées sont à portée de main : smoothies, pâtes d'oléagineux, desserts, soupes, sauces, ainsi que les fonctions de glace pilée et de nettoyage.
Activez la fonction de nettoyage en ajoutant une petite quantité d'eau et de liquide vaisselle, et profitez d'un nettoyage facile en seulement 2 minutes. La fonction de nettoyage élimine même les résidus tenaces tels que les pâtes à gâteau et les pâtes d'oléagineux.
Toutes les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle. Les lames ProBlend Ultra sont spécialement conçues pour éviter que des résidus alimentaires ne restent piégées dessous.
Bol en verre de 2 l, d'une capacité utile de 1,8 l : de quoi satisfaire toute la famille.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Compatibilité
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Durée de vie
Pays d'origine
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