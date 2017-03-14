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Restoration KitTrousse de restauration de phare

HRK00XM

3.5

| (11) Avis

Une meilleure visibilité pour une conduite plus sécuritaire

Comparée aux autres trousses nécessitant des outils électriques, notre technologie avancée fournit d’excellents résultats avec un minimum d’efforts et est simple à utiliser. En quatre étapes faciles, les consommateurs peuvent obtenir des résultats de qualité professionnelle sans avoir recours à des outils électriques.

Voir tous les avantages

Avec une protection UV

Une meilleure visibilité pour une conduite plus sécuritaire

  • Avec une protection UV

Nettoie les deux optiques de phares

Cette trousse contient tout le nécessaire pour nettoyer deux phares de voiture : 1 contenant de produit de prétraitement à base d’eau de 29,5 ml, 1 contenant de produit de nettoyage/polissage de 29,5 ml, 1 contenant de produit de lustrage de 29,5 ml, 1 feuille de papier de verre de type 600 (grossier), 1 feuille de papier de verre de type 1 500 (moyen), 1 feuille de papier de verre de type 2 000 (fin), 10 feuilles d’essuie-tout, 1 paire de gants (taille unique).

De haute qualité et rentable

De haute qualité et rentable

Aucun outil électrique nécessaire

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

11

Avis

3

14/03/2017

France

France

Facile d utilisation

Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare

10/04/2021

Suomi

Suomi

Toimii!

Tämä oli tehokas tuote. Sain kuluneen näköiset umpiot kiillotettua kirkkaiksi ja käyttäminen oli suhteellisen helppoa.

Avantages

Tehokas ja sisälsi hyvät välineet

Contre

Hieman epäselvät ohjeet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Date d'utilisation 2021-03-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Restoration Kit HRK00XM Ajovalojen kunnostussarja

Date d'utilisation 2021-03-10

20/11/2016

Italia

Italia

Ottimo

Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari

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