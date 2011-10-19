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NIVEARasoir NIVEA FOR MEN

HS8060/24

4
| (48) Avis | 81% recommandent ce produit
Rasage en douceur, peau saine
La crème de rasage NIVEA FOR MEN est diffusée directement sur votre peau pour l'adoucir et l'hydrater durant le rasage. Sa formule est enrichie en vitamines et en camomille pour une peau saine et douce.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Système de diffusion de crème

Rasage en douceur, peau saine

  • avec socle de remplissage/recharge

Système de diff. de crème NIVEA FOR MEN

Système de diff. de crème NIVEA FOR MEN

La crème de rasage hydratante NIVEA FOR MEN est directement diffusée sur votre peau.

Système de remplissage intégré

Système de remplissage intégré

Il vous suffit de remplir le rasoir de crème de rasage NIVEA FOR MEN à l'aide de la pompe du flacon diffuseur.

Système Flex Tracker

Système Flex Tracker

Le système Flex Tracker épouse les courbes de votre visage pour éviter les irritations de la peau.

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

48

Avis

81%

recommandent ce produit

19/10/2011

France

France

TRES BON PRODUIT

je conseille vivement d'acheter ce produit. Il est très simple d'utilisation et surtout très efficace..... J'envisage même d'en acheter un autre pour mon grand pere......

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HS8060/24 Rasoir NIVEA FOR MEN

Oui, je recommande ce produit

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19/10/2011

France

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TRES BON PRODUIT

je conseille vivement d'acheter ce produit. Il est très simple d'utilisation et surtout très efficace..... J'envisage même d'en acheter un autre pour mon grand pere......

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HS8060/24 Rasoir NIVEA FOR MEN

16/10/2011

France

France

tres bon produit

rase tres bien et sans iritation. systeme de recharge pratique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HS8060/24 Rasoir NIVEA FOR MEN

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 