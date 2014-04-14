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Arrêté
HTB7255D/12
Pour des films et de la musique au son parfait
Le nouveau système Home Cinéma 2 enceintes Blu-ray 3D Philips HTB7255D offre un son d'une clarté inégalée, et une expérience Surround réellement convaincante. Apportez une nouvelle dimension à vos films et musiques préférés.
Amplificateur de classe D
CinemaPerfect HD
Wi-Fi et Bluetooth® intégrés
500 W
Avec la technologie Crystal Clear Sound de Philips, vous pouvez désormais distinguer et apprécier chaque détail du son, dans le respect de l'œuvre de l'artiste ou du réalisateur ! Crystal Clear Sound reproduit fidèlement et avec précision la source sonore d'un film d'action, d'une chanson ou d'un concert en direct sans aucune distorsion. Les systèmes Home Cinéma Philips dotés de la technologie Crystal Clear Sound traitent au minimum le son afin de préserver sa pureté et d'offrir à vos oreilles une justesse sans égale.
Le nouveau moteur CinemaPerfect HD de Philips offre une résolution Quad Full HD, pour une qualité vidéo inégalée. Ce moteur intelligent réduit le bruit généré par la compression de la vidéo au format MPEG. En association avec un suréchantillonnage amélioré, il permet d'afficher des images nettes et profondes à l'écran.
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).
3.3
sur 6
6
Avis
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Acheteur vérifié
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Avantages
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Contre
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Cet avis a été rédigé pour HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Date d'utilisation 2019-03-08
Cet avis a été rédigé pour HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Date d'utilisation 2019-03-08
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