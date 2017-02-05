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Arrêté
HTL5140B/12
Un son puissant pour tout type de téléviseur
La barre de son HTL5140, extrêmement fine, présente une puissance maximale de 320 W. Son élégante finition métallique lui confère un design épuré. Elle peut être fixée au mur ou posée sur une table. HDMI ARC, une entrée HDMI pour la vidéo et la technologie Bluetooth® avec aptX® et AAC pour la musique sans fil.
2.1, caisson de basses sans fil
Bluetooth® aptX, AAC et NFC
1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC
320 W
Les deux unités contenant chacune 4 haut-parleurs de graves et 2 tweeters diffusent un son parfaitement équilibré. Ensemble, elles diffusent un son de 320 W, à la hauteur de la puissance des basses reproduites par le caisson de basses de 17 litres.
Le matériau utilisé par les tweeters, le mylar, apporte une définition acoustique incroyable. Toute la plage des hautes fréquences est parfaitement reproduite, pour une musique vivante et des films à la bande-son plus vraie que nature. Le tweeter, partie intégrante de la conception à 2 voies, améliore les hautes fréquences. En association avec le haut-parleur de graves, il produit un son plus clair, plus ample et plus fidèle, qui vous permettra de distinguer les différents éléments d'une musique. Identifiez chaque instrument, écoutez les paroles, prenez plaisir à entendre tous les détails de votre musique.
3.5
sur 6
53
Avis
MartyMacFly76
05/02/2017
France
Acheteur vérifié
Cette barre de son est surprenante
Jolie surprise cette barre de son ! Beau design. Installation facile et rapide. Très bon son dans l'ensemble. Vraiment surprenant. Franchement pas déçu. Merci Philips d'avoir créé une barre son de qualité à un prix abordable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTL5140B Barre de son
Oui, je recommande ce produit
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BarreDeSon
23/08/2015
België
Acheteur vérifié
Excellent rapport qualité/prix
La qualité du son de la barre HTL 5140 est très bonne, autant pour les programmes télé que pour les films et les jeux vidéo. Le design est sobre. La possibilité de transmettre de la musique par bluetooth est un plus.
Oui, je recommande ce produit
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newdiwa
18/08/2015
België
Acheteur vérifié
Une barre du son à la hauteur
La barre du son Philips HTL5140B en plus de son design offre des qualités exceptionnelles. Elle permet d'améliorer la qualité du son de votre téléviseur.
Oui, je recommande ce produit
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