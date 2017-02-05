ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Image principale

Arrêté

Barre de son

HTL5140B/12

3.5

| (53) Avis

Un son puissant pour tout type de téléviseur

La barre de son HTL5140, extrêmement fine, présente une puissance maximale de 320 W. Son élégante finition métallique lui confère un design épuré. Elle peut être fixée au mur ou posée sur une table. HDMI ARC, une entrée HDMI pour la vidéo et la technologie Bluetooth® avec aptX® et AAC pour la musique sans fil.

Voir tous les avantages

avec caisson de basses sans fil

Un son puissant pour tout type de téléviseur

  • 2.1, caisson de basses sans fil

  • Bluetooth® aptX, AAC et NFC

  • 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC

  • 320 W

HDMI ARC pour améliorer le son de votre téléviseur

Sortie audio puissante de 320 W

Sortie audio puissante de 320 W

Les deux unités contenant chacune 4 haut-parleurs de graves et 2 tweeters diffusent un son parfaitement équilibré. Ensemble, elles diffusent un son de 320 W, à la hauteur de la puissance des basses reproduites par le caisson de basses de 17 litres.

Tweeter en mylar pour un son haute définition

Le matériau utilisé par les tweeters, le mylar, apporte une définition acoustique incroyable. Toute la plage des hautes fréquences est parfaitement reproduite, pour une musique vivante et des films à la bande-son plus vraie que nature. Le tweeter, partie intégrante de la conception à 2 voies, améliore les hautes fréquences. En association avec le haut-parleur de graves, il produit un son plus clair, plus ample et plus fidèle, qui vous permettra de distinguer les différents éléments d'une musique. Identifiez chaque instrument, écoutez les paroles, prenez plaisir à entendre tous les détails de votre musique.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

53

Avis

05/02/2017

France

France

Acheteur vérifié

Cette barre de son est surprenante

Jolie surprise cette barre de son ! Beau design. Installation facile et rapide. Très bon son dans l'ensemble. Vraiment surprenant. Franchement pas déçu. Merci Philips d'avoir créé une barre son de qualité à un prix abordable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HTL5140B Barre de son

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HTL5140B Barre de son

23/08/2015

België

België

Acheteur vérifié

Excellent rapport qualité/prix

La qualité du son de la barre HTL 5140 est très bonne, autant pour les programmes télé que pour les films et les jeux vidéo. Le design est sobre. La possibilité de transmettre de la musique par bluetooth est un plus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HTL5140B Barre de son

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HTL5140B Barre de son

18/08/2015

België

België

Acheteur vérifié

Une barre du son à la hauteur

La barre du son Philips HTL5140B en plus de son design offre des qualités exceptionnelles. Elle permet d'améliorer la qualité du son de votre téléviseur.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HTL5140B Barre de son

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HTL5140B Barre de son

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.