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Arrêté
HTS3531/12
Puissant son Surround
Toute la puissance du cinéma, dans votre salon ! Optimisez votre expérience cinéma à la maison grâce à ces enceintes avec haut-parleurs apparents offrant un son Surround puissant et au suréchantillonnage des vidéos sur DVD au format 1080p, gage d'une qualité proche de la HD.
DVD
-
Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.
3.5
sur 6
8
Avis
seeyaa
11/09/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3531 5.1 Home theatre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3531 5.1 Home theatre
F5NC
16/07/2012
France
Dommage que le coloris noir est imposé et que la couleur silver n'existe plus
j'ai choisi ce produit car il est le seul à ne pas etre pourvu de prises hp specifiques, ce qui autorise alors l'utilisation des autres enceintes philips de meme impedance et de même puissance qui sont déjà intégrées (avec les fils!!!!) sous la tapisserie , en respectant les polarités bien évidemment En effet le concept d'un produit devrait, à mon sens aussi tenir compte du besoin pour l'acheteur d'utiliser l'equipement sur une installation de cables HP déjà intégrés !! or cela ne semble pas etre pris en compte notemment pour la garantie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3531 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3531 Home Cinéma 5 enceintes