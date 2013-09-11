ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Go to promotion

NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

Le soin complet est désormais visible à 100 %

Découvrir maintenant

  • Têtes de brosse de rechange nettoyage double action
  • Têtes de brosse de rechange nettoyage double action

Arrêté

SensiflexTêtes de brosse Philips Sonicare

HX2012

4.5
| (75) Avis | 96% recommandent ce produit
Têtes de brosse de rechange nettoyage double action
Têtes de brosse de rechange (lot de 2) pour brosse à dents électrique Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30
Voir tous les avantages

Têtes de brosse Philips Sonicare

Têtes de brosse de rechange nettoyage double action

  • Lot de 2

Système de protection des gencives

Système de protection des gencives

Le système breveté de protection des gencives de Philips Sonicare assure le maintien d'une pression de brossage optimale

Nettoyage des surfaces visibles des dents

Nettoyage des surfaces visibles des dents

Nettoyage des surfaces visibles des dents et élimination de la plaque dentaire et interdentaire grâce à la tête active.

Des dents naturellement plus blanches

Des dents naturellement plus blanches

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

75

Avis

96%

recommandent ce produit

2
1

11/09/2013

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit que je connaissais déjà.

Très bon produit, dommage que j'ai eu tant de mal à le trouver car, malheureusement, il ne se vend plus en grandes surfaces et est, je pense, en voie d'extinction ! Je le recommande quand même car il est vraiment très bien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX2012 Têtes de brosse Philips Sonicare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX2012 Têtes de brosse Philips Sonicare

20/08/2013

France

France

Très bien.

Livraison excellente. Bon produit... simple à utiliser et fonctionne bien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads

15/07/2012

France

France

produit facile à utiliser et bonne résistance à l'usage quotidien

Têtes de brosse à dents efficace pour le brossage entre les dents. Bonne qualité des composants et bonne résistance à l'usure.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX2014 Sonicare Brush heads

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.