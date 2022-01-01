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HX3062/00
Philips Sonicare
Câble de charge USB-A
CP1721/01
Adaptateur secteur USB-A
CP1713/01
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Testez sans risques
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100 jours - offre satisfait ou remboursé pour l'achat d'une brosse à dents sonique ou d'un Power Flosser Philips Sonicare L'offre ne s'applique pas aux têtes de brosse à dents ni aux accessoires.
100 jours - offre satisfait ou remboursé pour l'achat d'une brosse à dents sonique ou d'un Power Flosser Philips Sonicare
L'offre ne s'applique pas aux têtes de brosse à dents ni aux accessoires.
Garantieverlängerung
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Für alle Philips Sonicare Schallzahnbürsten Verlängerung um 1 Jahr auf 3 Jahre Garantie.
Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.
Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*
Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*
Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement
*Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.
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