ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Go to promotion

NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

Le soin complet est désormais visible à 100 %

Découvrir maintenant

  • Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.
  • Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.
  • Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.
  • Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.
  • Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.
  • Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.
  • Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.
  • Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.

Arrêté

Philips Sonicare DiamondCleanTêtes de brosse à dents standard

HX6062

4.5
| (103) Avis | 91% recommandent ce produit
Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.
La tête de brosse DiamondClean est idéale pour éliminer les taches en surface tout en offrant un nettoyage avancé, afin de révéler un sourire plus blanc et éclatant. Également excellente entre deux éclaircissements professionnels.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Têtes de brosse à dents standard

HX6481/60

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique - modèle d'essai

HX680Q

HX6848/98

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX684J

HX6856/29

DiamondClean

DiamondClean
Brosse à dents électrique

HX9339/89

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Brosse à dents électrique

HX684P

HX6823/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Brosse à dents électrique

HX6839/24

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Brosse à dents électrique

HX683P

HX6839/52

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX684A

HX6857/34

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX684A

HX6857/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Brosse à dents électrique

HX685B

HX6870/53

Nettoyage avancé pour éliminer les taches et éclaircir les dents

Nettoyage excellent.* Dents plus blanches.

  • Lot de 2

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Nettoyage optimal, dents plus blanches

Des dents plus blanches en seulement une semaine

Des dents plus blanches en seulement une semaine

La tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 7 jours seulement.

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dès 4 semaines d'utilisation.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

103

Avis

91%

recommandent ce produit

30/05/2021

France

France

Acheteur vérifié

Parfait

Brossage très efficace Dureté idéale de la brosse A recommander

Avantages

Brossage très efficace

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard

16/12/2018

France

France

Excellent produit.

Excellent produit, la technologie sonique Philips est actuellement la meilleure sur le marché et les brossettes Diamond Clean standard sont parfaites. Si vous avez le choix entre plusieurs puissances sur votre brosse électrique, la moins forte est très efficace et sera la plus confortable. Laissez travailler l’extrémité des poils de la brossette en douceur, ne pas appuyer trop fort et le résultat sera TOP.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard

25/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

répond aux attentes

dans la multitude des propositions, ce produit est celui qui a répondu le mieux à mes attentes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6064/07 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6064/07 Têtes de brosse à dents standard

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle