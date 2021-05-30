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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX684J
HX6856/29
HX9339/89
HX684P
HX6823/29
HX6839/24
HX683P
HX6839/52
HX684A
HX6857/34
HX684A
HX6857/52
HX685B
HX6870/53
Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Nettoyage optimal, dents plus blanches
La tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 7 jours seulement.
La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.
Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dès 4 semaines d'utilisation.
4.5
sur 6
103
Avis
91%
recommandent ce produit
Pilpoil68610
30/05/2021
France
Acheteur vérifié
Parfait
Brossage très efficace Dureté idéale de la brosse A recommander
Avantages
Brossage très efficace
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
Jmb06
16/12/2018
France
Excellent produit.
Excellent produit, la technologie sonique Philips est actuellement la meilleure sur le marché et les brossettes Diamond Clean standard sont parfaites. Si vous avez le choix entre plusieurs puissances sur votre brosse électrique, la moins forte est très efficace et sera la plus confortable. Laissez travailler l’extrémité des poils de la brossette en douceur, ne pas appuyer trop fort et le résultat sera TOP.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
mf38
25/07/2017
France
Acheteur vérifié
répond aux attentes
dans la multitude des propositions, ce produit est celui qui a répondu le mieux à mes attentes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6064/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX6064/07 Têtes de brosse à dents standard
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle