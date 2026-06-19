Élimine délicatement 2 fois plus de plaque dentaire pour prévenir les caries

Les dents des enfants jouent un rôle essentiel, et cette tête de brosse Philips Sonicare for Kids a pour mission de les protéger. Grâce à ses brins extra-longs qui atteignent les espaces interdentaires et les zones difficiles d'accès, elle élimine plus de plaque dentaire à chaque brossage*. Elle offre un nettoyage doux et efficace qui prévient les caries.