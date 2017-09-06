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Arrêté

Philips SonicareAirFloss Ultra - Microjet interdentaire

HX8432/03

3.7

| (934) Avis

Des gencives plus saines en 2 semaines

Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra**** est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**

Voir tous les avantages

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Des gencives plus saines en 2 semaines

  • 2 canules

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Pour prendre facilement de bonnes habitudes

Pour prendre facilement de bonnes habitudes

Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

934

Avis

06/09/2017

Suisse

Suisse

Produit conforme à sa description

Le microjet automatique correspond à mon attente. Le réservoir est facile à remplir. Il nettoie en profondeur les espaces interdentaires, qui sont inaccessibles avec une brosse à dent. Plus besoin de fil dentaire, plus de saignement des gencives. Pas de souci concernant la batterie, elle reste chargée deux semaines. Quant au choix du jet, il peut être utilisé soit en manuel, soit en automatique continu. Très bon produit que je recommande sans hésitation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

05/06/2017

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

ce produit est vraiment super facile à utiliser

excellent produit et très facile à manier. parfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

19/12/2022

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

Produit très facile d'emploi que j'ai recommandé à mes patients quand j'étais en activité. Peu encombrant et pratique pour le voyage. Bonne autonomie.Efficace.

Avantages

Son absence de cordon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Date d'utilisation 2020-12-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Date d'utilisation 2020-12-19

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Mentions légales

  1. Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

  2. Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

  3. Satisfait ou remboursé

  4. Selon le réglage du jet

  5. Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.