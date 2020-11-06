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Arrêté
Des gencives plus saines en 2 semaines
Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra**** est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**
avec brosse à dents DiamondClean
contient 1 canule et 1 tête de brosse
Verre de charge, coffret de voyage
Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.
Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément central de notre technologie pour parvenir à plus de 31 000 mouvements par minute en associant une grande fréquence et une grande amplitude. Notre technologie sonique inégalée transmet la puissance du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le mouvement sonique produit une action de fluides dynamiques qui pousse le liquide entre les dents et le long de la gencive, pour un nettoyage doux et efficace à chaque fois.
AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***
4.1
sur 6
150
Avis
83%
recommandent ce produit
GregF
06/11/2020
France
Acheteur vérifié
Une hygiène dentaire en mode VIP Luxe
EXCELLENT PRODUIT effectivement le prix d’acquisition peut paraître dissuasif mais à chaque brossage+jet on a l’impression de sortir d’un détartrage chez le dentiste, juste incroyable.
Avantages
Efficacité incroyable, praticité et facilité d’utilisation, design élégant, produit de grande qualité tenu de la charge (10 jrs)
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Date d'utilisation 2019-10-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Date d'utilisation 2019-10-06
missnin
07/06/2019
France
Recommandé à 100%
Parfait ensemble de la brosse à dents électrique après laquelle les dents sont lisses, avec le complément du jet dentaire. Donc vraiment très efficace et en plus très beau design !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8391/02 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Sandragz
14/03/2019
France
Fait partie de la promotion
Super brosse à dents
Très agréable à utiliser, les différents modes nettoient vraiment bien. La microjet est très simple d'utilisation. Le design est vraiment sympa. Coup de coeur pour la pochette de transport.
Cet avis a été rédigé pour AirFloss Pro/Ultra HX8491/01 Microjet interdentaire
Cet avis a été rédigé pour AirFloss Pro/Ultra HX8491/01 Microjet interdentaire
Satisfait ou remboursé
Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.
Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.
Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.
Selon le réglage du jet