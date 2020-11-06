Qu'est-ce qui distingue un ensemble de soin dentaire électrique d'un autre? Son efficacité! Adepte depuis longtemps du brossage électrique, je ne m'attendais pas à autant d'efficacité de la part de cette brosse à dents. Les micro-mouvements rapides de la brosse DiamondClean sont diablement efficaces tout en étant nettement moins agressifs que des mouvements mécaniques de plus grande ampleur. Passée l'accoutumance à ces mouvements qui "font des chatouilles", j'ai pu constater l'efficacité de brossage et parcourir les différents programmes de la brosse. J'ai particulièrement été séduit par le "White" et le "Sensitive". Voilà une grande brosse à dent (oui, plus grande que d'autres, mais on final, on s'habitue à de nouveaux gestes et on l'a bien en main, surtout avec son toucher "peau de pêche"). Concernant le microjet Airfloss, j'ai autant aimé le côté économique en produit (si on peut utiliser de l'eau, je préfère utiliser du bain de bouche) que l'aspect localisé de l'action du jet. Jet qui, d'ailleurs, sans être trop fort est efficace. En plus on peut moduler le nombre de jets produits, selon le goût et le besoin de chacun. La praticité des deux fait que j'ai plus rarement à utiliser un fil dentaire (mais ça reste un complément nécessaire) et que j'ai une encore meilleure hygiène buccale. J'avoue que le côté "techno / gadget" d'un tel ensemble fait toujours un certain effet sur moi et j'y trouve toujours un côté ludique qui me rend fidèle à l'usage. Chaque appareil, avec très peu d'aspérités sur leurs surfaces, est facile et rapide à nettoyer. Juste à porter un soin particulier au sillon du bouton de la brosse: du dentifrice peut parfois venir s'y loger. Du coup, j'ai déjà fait des émules et sur notre meuble de salle de bain, canules et brosses se sont multipliées pour le plaisir de chacun. Avec leurs batteries de bonne capacité, j'ai quand même déjà pris l'habitude de les recharger chaque week-end, histoire de ne pas tomber en rade... :) Au-delà d'un usage sur un seul week-end, j'ai hâte de plus utiliser la boîte de transport et recharge USB pendant les prochaines vacances. Je trouve déjà cela très pratique, à une époque où on transporte plus de chargeurs de portables multiples que de multiprises!