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  • Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire
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Philips Sonicare DiamondClean 9000Brosse à dents rechargeable

HX9913/17

HX991W

4.2
| (1560) Avis | 84% recommandent ce produit
Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire
Profitez d'un soin bucco-dentaire complet avec la brosse à dents électrique DiamondClean Smart Philips Sonicare, qui élimine jusqu'à 100 % de taches en plus*. Sa technologie connectée grâce à l'application suit vos habitudes de brossage et vous aide à prendre soin de votre santé bucco-dentaire.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimine en douceur jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*

Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire

  • Élimine 10 fois plus de plaque*

  • Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus**

  • Capteur de pression

  • 4 modes et 3 intensités

Élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*

Élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*

Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse C3 utilise un ensemble de brins denses et rigides en forme pentagonale au centre pour éclaircir et polir la surface de vos dents, pour éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en trois jours. Elle élimine également jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Action de fluide Philips Sonicare

Action de fluide Philips Sonicare

Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Si vous vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

1560

Avis

84%

recommandent ce produit

05/07/2025

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Conquis

Venant de 20 ans d'Oral-B, je suis très agréablement surpris par le résultat et la douceur sur les gencives du concept Sonicare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9913/18 Brosse à dents rechargeable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9913/18 Brosse à dents rechargeable

31/05/2024

Suisse

Suisse

Fragile

Très agréable d'utilisation mais très fragile. Après exactement 24 mois, soit juste après la garantie légale suisse, la tige vibrante présente un jeu avec le reste de la manche. La brosse à dents devient alors inutilisable et blesse la gencive. Le support se contente de "conseiller de racheter une nouvelle brosse à dents".

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents rechargeable

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents rechargeable

28/03/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Brossage complet

Très content du résultat , brossage régulier et cible

Avantages

Temps de brossage donné; meilleures brossage des dents à l’arrière et au fond

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents rechargeable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents rechargeable

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle.

  2. En mode White+ avec un dentifrice blancheur pendant 3 jours.