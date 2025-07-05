Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX9913/18
HX991B
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Élimine 10 fois plus de plaque*
Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus**
Capteur de pression
4 modes et 3 intensités
Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse C3 utilise un ensemble de brins denses et rigides en forme pentagonale au centre pour éclaircir et polir la surface de vos dents, pour éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en trois jours. Elle élimine également jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Si vous vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.
4.2
sur 6
1560
Avis
84%
recommandent ce produit
TransfugeOralB
05/07/2025
Suisse
Acheteur vérifié
Conquis
Venant de 20 ans d'Oral-B, je suis très agréablement surpris par le résultat et la douceur sur les gencives du concept Sonicare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9913/18 Brosse à dents rechargeable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9913/18 Brosse à dents rechargeable
Yuston
31/05/2024
Suisse
Fragile
Très agréable d'utilisation mais très fragile. Après exactement 24 mois, soit juste après la garantie légale suisse, la tige vibrante présente un jeu avec le reste de la manche. La brosse à dents devient alors inutilisable et blesse la gencive. Le support se contente de "conseiller de racheter une nouvelle brosse à dents".
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents rechargeable
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents rechargeable
Evej
28/03/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Brossage complet
Très content du résultat , brossage régulier et cible
Avantages
Temps de brossage donné; meilleures brossage des dents à l’arrière et au fond
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents rechargeable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents rechargeable
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
par rapport à une brosse à dents manuelle.
En mode White+ avec un dentifrice blancheur pendant 3 jours.