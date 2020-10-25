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Cartouche de nettoyage

JC302/50

4.2

| (6) Avis | 83% recommandent ce produit

Un rasoir comme neuf

Pratique, la cartouche de nettoyage du système SmartClean permet de nettoyer, lubrifier et rafraîchir votre rasoir, pour la sensation d'un appareil neuf jour après jour.

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Ce produit

Cartouche de nettoyage

Cartouche de nettoyage

CHF 22.90

  • SH50

    SH50
    Têtes de rasage de rechange

    CHF 50.00

22.90 CHF

22.90 CHF

Produits compatibles
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

S9985/35R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

S9974/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

S9975/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

S9975/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

S9976/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

S9983/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique reconditionné avec SkinIQ

S9974/35R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

S9975/35R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique reconditionné avec SkinIQ

S9975/55R1

Pour tous les systèmes SmartClean

Un rasoir comme neuf

  • Lot de 2

  • Nettoie

  • Lubrifie

  • Rafraîchit

Le système double filtre nettoie les poils, la mousse et le gel

Le système double filtre nettoie les poils, la mousse et le gel. Le double filtre unique empêche les poils d'obstruer les têtes de rasage, pour des performances de rasage optimales.

La lubrification active réduit la friction et l'usure des lames

La lubrification active réduit la friction et l'usure des lames

La lubrification active réduit la friction et l'usure des têtes de rasage et des lames, pour un rasoir comme neuf plus longtemps.

Nettoie jusqu'à 10 fois plus efficacement que l'eau

Nettoie jusqu'à 10 fois plus efficacement que l'eau

Le système DualFiltration et la lubrification active permettent d'obtenir un rasoir jusqu'à 10 fois plus propre qu'avec seulement de l'eau.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

6

Avis

83%

recommandent ce produit

3
2

25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Produkt ist sehr gut !

Einfacher Gebrauch ! Gut zu installieren ! ................

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour JC302/50 Reinigungskartusche

Date d'utilisation 2019-09-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour JC302/50 Reinigungskartusche

Date d'utilisation 2019-09-25

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Der Rasierer überzeugt mit guter Rasur

Der Rasierer ist leise und rasiert sehr gut. Er liegt gut in der Hand und die Akku-Restladung wird in großen Prozentzahlen dargestellt. Es gibt verschiedene Rasurmodi und die Reinigungs- und Ladestation runden den sehr guten Eindruck ab. Eine Etui, ein Pinsel, eine Reinigungskartusche (hält 3 Monate), ein Trimmeraufsatz, ein Ladegerät und die Lade-/Reinigungsstation sind neben dem Rasierer mit dabei.

Avantages

Glatte und gründliche Rasur, Lade- und Reinigungsstation

Contre

Rasierer kann nicht benutzt werden, wenn er geladen wird! Nur Akkubetrieb möglich.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour JC302/50 Reinigungskartusche

Date d'utilisation 2020-03-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour JC302/50 Reinigungskartusche

Date d'utilisation 2020-03-23

03/03/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Das Produkt endspricht meinen Erwartungen

Da ich einen, genau wie mein Vater, einen Rasierapparat von Philips habe und bei ihm die Vorteile des Reinigungsystems gesehen habe, wollte ich natürlich das gleiche auch haben. Bin vom ersten Tag an sehr zufrieden. So sauber bekommt man den Rasierapparat mit einer manuellen Reinigung nicht. Man sollte auch die originalen Kartuschen kaufen. Habe noch keine anderen getestet, werde ich auch nicht, habe da Angst das ich die gesamte Technik zerstöre.

Avantages

Super Reinigung

Contre

Etwas zu teuer aber man hat es drann

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour JC302/50 Reinigungskartusche

Date d'utilisation 2019-02-03

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour JC302/50 Reinigungskartusche

Date d'utilisation 2019-02-03

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