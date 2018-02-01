ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Conçu pour les mélomanes
  • Conçu pour les mélomanes
  • Conçu pour les mélomanes
  • Conçu pour les mélomanes
  • Conçu pour les mélomanes
  • Conçu pour les mélomanes
  • Conçu pour les mélomanes
  • Conçu pour les mélomanes

Nouveau

FidelioCasque circum-aural

L5/00

Conçu pour les mélomanes

Laissez respirer la musique que vous aimez. Ce casque circum-aural sans fil haut de gamme associe le son raffiné Fidelio à un confort exceptionnel et à notre système de contrôle du bruit le plus intelligent à ce jour. Enfilez-le et laissez-vous transporter.

Voir tous les avantages

Conçu pour les mélomanes

  • Son naturel raffiné

  • Réduction adaptative du bruit

  • Confort et légèreté tout au long de la journée

  • Qualité d’appel supérieure

Exceptionnelle. Signature sonore Philips pour Fidelio

Les haut-parleurs à dôme sur mesure avec revêtement en céramique et suspension en soie produisent un son naturel et équilibré qui vous plonge au cœur de la musique. Des basses fermes et maîtrisées aux médiums chaleureux, en passant par les aigus cristallins et la séparation précise des instruments, les morceaux que vous aimez peuvent pleinement s’exprimer.

Réduction adaptative du bruit plus précise que jamais

Des algorithmes plus intelligents s’adaptent en permanence à votre environnement et à l’ajustement des écouteurs pour une écoute immersive sans effort. Les variations d’étanchéité des coques lorsque vous bougez sont compensées, tandis que le mode Awareness s’active automatiquement dans les environnements calmes. Quels que soient vos mouvements et votre destination, l’équilibre entre immersion et perception de l’environnement est toujours parfait.

Design Fidelio. Confort exceptionnel et légèreté

Un arceau conçu avec précision et un bandeau souple en cuir protéiné répartissent uniformément le poids, tandis que les coques ovales assurent une isolation phonique passive efficace. Un panneau tactile met le réglage du volume à portée de main, et la musique se met en pause lorsque vous retirez les écouteurs.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.