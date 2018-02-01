Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Nouveau
L5/00
Conçu pour les mélomanes
Laissez respirer la musique que vous aimez. Ce casque circum-aural sans fil haut de gamme associe le son raffiné Fidelio à un confort exceptionnel et à notre système de contrôle du bruit le plus intelligent à ce jour. Enfilez-le et laissez-vous transporter.
Son naturel raffiné
Réduction adaptative du bruit
Confort et légèreté tout au long de la journée
Qualité d’appel supérieure
Les haut-parleurs à dôme sur mesure avec revêtement en céramique et suspension en soie produisent un son naturel et équilibré qui vous plonge au cœur de la musique. Des basses fermes et maîtrisées aux médiums chaleureux, en passant par les aigus cristallins et la séparation précise des instruments, les morceaux que vous aimez peuvent pleinement s’exprimer.
Des algorithmes plus intelligents s’adaptent en permanence à votre environnement et à l’ajustement des écouteurs pour une écoute immersive sans effort. Les variations d’étanchéité des coques lorsque vous bougez sont compensées, tandis que le mode Awareness s’active automatiquement dans les environnements calmes. Quels que soient vos mouvements et votre destination, l’équilibre entre immersion et perception de l’environnement est toujours parfait.
Un arceau conçu avec précision et un bandeau souple en cuir protéiné répartissent uniformément le poids, tandis que les coques ovales assurent une isolation phonique passive efficace. Un panneau tactile met le réglage du volume à portée de main, et la musique se met en pause lorsque vous retirez les écouteurs.
Notation globale