Exceptionnelle. Signature sonore Philips pour Fidelio

Les haut-parleurs à dôme sur mesure avec revêtement en céramique et suspension en soie produisent un son naturel et équilibré qui vous plonge au cœur de la musique. Des basses fermes et maîtrisées aux médiums chaleureux, en passant par les aigus cristallins et la séparation précise des instruments, les morceaux que vous aimez peuvent pleinement s’exprimer.