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Arrêté
Voyez mieux, travaillez mieux
La lampe LED pour capot Philips offre un flux lumineux de 900 lumens éclairant entièrement votre zone de travail. Grâce à sa fixation télescopique réglable, elle éclaire n'importe quel compartiment moteur.
LED haute qualité
Flux lumineux de 900 lm
Fixation télescopique avec crochets
Design ultra-fin
Le grand angle du faisceau (100°) vous permettra d'éclairer précisément des zones spécifiques et de bénéficier de la luminosité dont vous avez besoin.
Conforme à la norme IK07, le boîtier robuste a été conçu pour les environnements de travail difficiles.
Fixation réglable de 1,2 à 1,7 m avec gaine souple protégeant la peinture du véhicule, permettant un positionnement facile et flexible pendant le travail.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
WB77
08/08/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Gut
Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50
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