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Arrêté

ProfessionalPenlight Premium Gen2

LPL28RECHX1

Mieux voir, pour mieux travailler

L'outil Philips Penlight Premium Gen2 réunit une lampe d'inspection et un pointeur offrant un flux lumineux de haute qualité, le tout dans un nouveau boîtier en aluminium résistant aux produits chimiques, à l'eau et à la poussière. Un choix véritablement tout en un !

Voir tous les avantages

Une lampe LED compacte rechargeable via USB pour le travail

Mieux voir, pour mieux travailler

  • LED haute qualité

  • 145 lm + pointeur de 120 lm

  • Boîtier robuste en aluminium

  • Rechargeable avec un port USB

Résistance aux chocs - IK07

Résistance aux chocs - IK07

Résiste aux produits chimiques et aux solvants des ateliers

En plus de résister aux chocs, le boîtier de notre lampe d'inspection est étanche et résiste aux solvants et aux produits chimiques des ateliers.

Grand angle du faisceau : jusqu'à 90°

« Le Philips Penlight Premium Gen2 produit un faisceau lumineux de 90° éclairant une large zone afin de faciliter les inspections rapides. »

Spécificités Techniques

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