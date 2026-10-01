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Arrêté

LED Inspection lampsLampe compacte rechargeable RCH5

LPL32X1

Mieux voir, pour mieux travailler

La lampe d'inspection LED rechargeable très fine de Philips est l'outil idéal pour les inspections rapides. Son éclairage LED haute qualité orientable à 180° élimine toutes les zones d'ombre. Son crochet rotatif à 360° et son aimant puissant permettent de garder les mains libres pour travailler.

Voir tous les avantages

Lampe LED professionnelle compacte et rechargeable

Mieux voir, pour mieux travailler

  • LED haute qualité

  • Boost 110 lm / Eco 55 lm

  • Nouvelle conception polyvalente 180°

  • Compacte et ultra-fine

Tête de lampe pratique pivotant à 180°

Tête de lampe pratique pivotant à 180°

La lampe d'inspection LED RCH5 est dotée d'une tête orientable pratique qui pivote jusqu'à 180° afin de vous permettre de voir les moindres détails.

Crochet réglable et rétractable 360°

Crochet réglable et rétractable 360°

Le crochet réglable et rétractable vous permet de suspendre cette lampe professionnelle afin de garder les mains libres pour le travail.

Vaincre l'obscurité avec une lumière douce et naturelle

Les lampes professionnelles Philips vainquent l'obscurité grâce à leurs puissantes LED produisant une lumière blanche intense et un large faisceau lumineux. Conçue pour optimiser la clarté et la vision, la lumière blanche de 6 500 K améliore également votre confort et réduit votre fatigue oculaire.

Spécificités Techniques

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