Trouvez l'anneau de connexion correspondant à votre véhicule

Les lampes Philips HL [H7], H7 LED* sont adaptées à la plupart des modèles de véhicules, mais des anneaux de connexion peuvent être nécessaires dans certains cas pour assurer la sécurité de l'installation. Pour savoir si des anneaux de connexion supplémentaires sont requis pour installer des lampes LED dans les éclairages avant de votre moto, consultez nos listes de compatibilité Philips**.