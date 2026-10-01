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LUM11023X2/10
11023X2
LUM11023X2
Intégration précise et installation facile
Pour installer en toute sécurité des lampes pour éclairage avant LED dans votre véhicule, vous aurez peut-être besoin d'adaptateurs correspondant à votre modèle. Les anneaux de connexion Philips permettent de fixer parfaitement les lampes H7 LED Philips dans les véhicules qui en ont besoin.
Anneaux de connexion de type L
Lot de 2 anneaux de connexion
Pour HL [≈H7], H7-LED
Concerne les véhicules 24 V
Les lampes Philips HL [H7], H7 LED* sont adaptées à la plupart des modèles de véhicules, mais des anneaux de connexion peuvent être nécessaires dans certains cas pour assurer la sécurité de l'installation. Pour savoir si des anneaux de connexion supplémentaires sont requis pour installer des lampes LED dans les éclairages avant de votre camion, consultez nos listes de compatibilité Philips**.
Les anneaux de connexion pour lampes LED Philips sont faciles à installer. Ils assurent une parfaite compatibilité et un maintien sûr des lampes H7 LED dans les éclairages avant du véhicule, si nécessaire. Pour en savoir plus sur l'installation de nos anneaux de connexion, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation sur la page d'assistance de Philips***.
Fabriqués avec des matériaux robustes, les anneaux de connexion pour lampe LED Philips résistent aux contraintes physiques et thermiques d'un usage automobile. Ils ont été testés dans des conditions extrêmes pour que vous puissiez profiter des performances exceptionnelles de vos lampes Philips HL [H7], H7 LED* pendant des années.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Disponible sur philips.com/LEDcompatibility-check. Notez que l'homologation sur route des modèles Philips Ultinon Pro6000 est valable uniquement lorsqu'ils sont installés avec les accessoires Philips d'origine, si nécessaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Philips.com/roadlegalLED
Visitez la page Philips.com/AutomotiveSupport pour plus de détails