Un éclairage plus blanc

Les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Pro9200 offrent la visibilité exceptionnelle dont vous avez besoin sur la route. Grâce à notre sélection unique de LED et au grand soin que nous apportons à la conception de nos produits, vous bénéficiez d'une luminosité inégalée, bien supérieure au minimum légal pour les lampes halogènes. Améliorez votre vision de la route et des panneaux de signalisation grâce à leur spectre optimal unique. Nos lampes vous permettent de prendre la route en toute confiance.