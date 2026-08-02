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  • Maîtrisez la lumière, défiez l'obscurité
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Ultinon Pro9200 HLLampes LED automobiles aux performances inégalées

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

3.8
| (257) Avis
Maîtrisez la lumière, défiez l'obscurité
Défiez l'obscurité avec la Philips Ultinon Pro9200, une lampe LED retrofit aux performances inégalées. Bénéficiez de toute la puissance d'une technologie LED de pointe produisant jusqu'à 400 %¹ de luminosité en plus avec l'une des lampes les plus compactes du marché.
Voir tous les avantages

Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Maîtrisez la lumière, défiez l'obscurité

  • LED-HL [~H7]

  • Jusqu'à 400 % de luminosité en plus¹

  • Large compatibilité

  • Style haut de gamme et sécurité

  • Lot de 2

Conception ultra-compacte pour une large compatibilité

Conception ultra-compacte pour une large compatibilité

La gamme Philips Ultinon Pro9200 LED associe la puissance de la technologie LED à un boîtier ultra-compact pour s'adapter à toutes les fonctions d'éclairage. Son encombrement est de 30 % inférieur à celui des modèles précédents, et elle est conçue pour permettre une installation ultra-simple, même dans les éclairages avant les plus exigus. Le retrofitting est facile à réaliser, pour simplifier la tâche des conducteurs passionnés et des amateurs de customisation.

Une puissance concentrée : jusqu'à 400 % de luminosité en plus¹

Une puissance concentrée : jusqu'à 400 % de luminosité en plus¹

Maîtrisez la lumière sur la route. Méticuleusement conçues pour éveiller votre passion pour la conduite, les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Pro9200 offrent des performances inégalées et la visibilité exceptionnelle dont vous avez besoin au volant. Grâce à une sélection unique de LED et au grand soin que nous apportons à la conception de nos produits, vous bénéficiez d'une luminosité inégalée, jusqu'à 400 %¹ supérieure au minimum légal pour les lampes halogènes. Améliorez votre vision de la route et des panneaux de signalisation grâce à leur spectre optimal unique. Ces lampes vous permettent de prendre la route en toute confiance.

Un éclairage là où vous en avez besoin

Un éclairage là où vous en avez besoin

Conduisez avec précision et en toute sécurité avec la Philips Ultinon Pro9200. Grâce au positionnement précis des puces LED sur nos lampes Philips Ultinon Pro9200, l'éclairage est projeté là où vous en avez besoin sur la route sans éblouir les véhicules en sens inverse. Nos lampes sont également équipées de la technologie innovante Philips SafeBeam, produisant un excellent faisceau utile sans éblouissement, pour une visibilité optimale lorsque vous conduisez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

257

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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Mentions légales

  1. ¹ Par rapport aux exigences légales minimales. Concerne les modèles H4, H7. Sujet à variation selon le modèle de voiture et le type de lampe.

  2. ² Non conforme ECE, non destinée à un usage sur la voie publique. Il vous incombe de vous conformer aux exigences légales en vigueur dans votre pays.

  3. ³ La gamme de lampes Philips Ultinon Pro9200 LED bénéficie d'une garantie de 2 ans, plus une extension de garantie de 3 ans offerte à l'enregistrement du produit. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.