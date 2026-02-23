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Accessories for LED upgradeAdaptateurs CANbus

18952X2

2.4

| (5) Avis

Solution 3 en 1

Bénéficiez d'une solution 3 en 1* pour les problèmes d'éclairage et d'alerte des lampes LED Philips sur votre tableau de bord grâce aux adaptateurs Philips CANbus. Les adaptateurs Philips CANbus garantissent la fiabilité et la longévité des performances de vos lampes LED dans des conditions de conduite réelles.

Voir tous les avantages

Système automobile avancé

Solution 3 en 1

  • Pour LED retrofit [≈H7]

  • Évitez les erreurs de signal et de lumière

  • Installation facile

  • Conception étanche

Évitez les signaux trompeurs du tableau de bord

Parfois, lors de l'installation de lampes LED retrofit, la faible consommation d'énergie de la LED est interprétée par le système de sécurité de la voiture comme une défaillance des lampes. Un signal d'erreur s'affiche alors sur le tableau de bord malgré le bon fonctionnement des lampes LED. Pour éviter ce désagrément, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur Philips CANbus. L'adaptateur Philips CANbus pour lampes LED Philips HL [H7] se connecte au système de sécurité intégré de la voiture pour éliminer les faux messages d'erreur sur le tableau de bord. Les conducteurs peuvent ainsi profiter de leurs lampes LED Philips en toute tranquillité.

Évitez les problèmes de scintillement et d'assombrissement

La faible consommation d'énergie des lampes LED peut parfois créer des problèmes de variation de courant, ce qui réduit les performances des lampes pour éclairage avant LED. Doté d'une fonction intelligente 3 en 1, notre adaptateur Philips CANbus offre une fonction de condensateur supplémentaire, évitant ainsi les problèmes de scintillement et d'assombrissement de la luminosité. Profitez du meilleur de vos lampes LED retrofit Philips grâce à la dernière génération d'adaptateurs Philips CANbus.

Optez pour une sérénité incomparable

Chaque modèle de véhicule est différent. La plupart n'ont pas besoin d'un adaptateur Philips CANbus lors de l'installation de lampes LED. Pour savoir si un adaptateur Philips CANbus est nécessaire pour votre modèle de véhicule, rendez-vous sur notre site Web Philips et consultez notre dernière liste de compatibilité en ligne**.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.4

sur 6

5

Avis

5
3

23/02/2026

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Technisch top, Punktabzug für Onlineportal

technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht

Avantages

Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter

Date d'utilisation 2026-01-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter

Date d'utilisation 2026-01-23

29/04/2025

España

España

Acheteur vérifié

Excelente

Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)

Avantages

Sin incidencias

Contre

Debería estar "Pack completo"

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus

Date d'utilisation 2024-10-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus

Date d'utilisation 2024-10-29

23/05/2024

Danmark

Danmark

Acheteur vérifié

Ikke for god en start

På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer

Avantages

Hvis det virker ja

Contre

Når det ikke virker

Cet avis a été rédigé pour Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere

Date d'utilisation 2024-04-23

Cet avis a été rédigé pour Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere

Date d'utilisation 2024-04-23

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  1. Évitez les faux avertissements du tableau de bord et les problèmes de scintillement et d'assombrissement de la lumière

  2. Nous testons en permanence nos lampes et accessoires sur un plus grand nombre de modèles de véhicules et mettons régulièrement à jour notre liste de compatibilité. Si votre modèle de véhicule n'est pas répertorié, cela signifie qu'il n'a pas encore été testé. Veuillez contacter notre assistance clientèle.

  3. Visitez la page Philips.com/AutomotiveSupport pour plus de détails

  4. Garantie de 3 ans (2 ans standard + 1 an d'extension). Visitez la page philips.com/auto-warranty pour enregistrer votre produit et bénéficier d'une extension de garantie