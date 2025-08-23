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18960X2
Solution 3 en 1
Bénéficiez d'une solution 3 en 1* pour les problèmes d'éclairage et d'alerte des lampes LED Philips sur votre tableau de bord grâce aux adaptateurs Philips CANbus. Les adaptateurs Philips CANbus garantissent la fiabilité et la longévité des performances de vos lampes LED dans des conditions de conduite réelles.
Pour LED retrofit [≈H4]
Évitez les erreurs de signal et de lumière
Installation facile
Conception étanche
Parfois, lors de l'installation de lampes LED retrofit, la faible consommation électrique de la LED est interprétée par le système de sécurité de la voiture comme une défaillance des lampes. Un signal d'erreur s'affiche alors sur le tableau de bord malgré le bon fonctionnement des lampes LED. Pour éviter ce désagrément, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur Philips CANbus. L'adaptateur Philips CANbus pour lampes LED Philips HL [H4] se connecte au système de sécurité intégré de la voiture pour éliminer les faux messages d'erreur sur le tableau de bord. Les conducteurs peuvent ainsi profiter de leurs lampes LED Philips en toute tranquillité.
La faible consommation électrique des lampes LED peut parfois créer des problèmes de variation de courant, ce qui réduit les performances des lampes pour éclairage avant LED. Doté d'une fonction intelligente 3 en 1, notre adaptateur Philips CANbus offre une fonction de condensateur supplémentaire, évitant ainsi les problèmes de scintillement et d'assombrissement de la luminosité. Profitez du meilleur de vos lampes LED retrofit Philips grâce à la dernière génération d'adaptateurs Philips CANbus.
Chaque modèle de véhicule est différent. La plupart n'ont pas besoin d'un adaptateur Philips CANbus lors de l'installation de lampes LED. Pour savoir si un adaptateur Philips CANbus est nécessaire pour votre modèle de véhicule, rendez-vous sur notre site Web Philips et consultez notre dernière liste de compatibilité en ligne**.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
1.0
sur 6
1
Avis
VW-T5.2
23/08/2025
Österreich
Acheteur vérifié
Verursacht Fehlermeldungen
es gefällt nichts, die beschriebene Funktionalität = keine Fehlermeldung im Canbus mehr, ist nicht gegeben
Cet avis a été rédigé pour Accessories for LED upgrade 18960X2 CANbus-Adapter
Date d'utilisation 2024-07-23
Cet avis a été rédigé pour Accessories for LED upgrade 18960X2 CANbus-Adapter
Date d'utilisation 2024-07-23
Évitez les faux avertissements du tableau de bord et les problèmes de scintillement et d'assombrissement de la lumière
Nous testons en permanence nos lampes et accessoires sur un plus grand nombre de modèles de véhicules et mettons régulièrement à jour notre liste de compatibilité. Si votre modèle de véhicule n'est pas répertorié, cela signifie qu'il n'a pas encore été testé. Veuillez contacter notre assistance clientèle.
Visitez la page Philips.com/AutomotiveSupport pour plus de détails
Garantie de 3 ans (2 ans standard + 1 an d'extension). Visitez la page philips.com/auto-warranty pour enregistrer votre produit et bénéficier d'une extension de garantie