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Arrêté
L'obsession du son
Profitez d'une expérience sonore unique grâce à cette microchaîne DVD composantes Philips. Avec le système d'enceintes offrant une puissance de sortie totale de 100 W RMS, vous n'en croirez pas vos oreilles. De plus, vous pouvez visualiser des photos et écouter de la musique via USB direct.
100 W
caisson de basses
Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.
Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.
Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.
4.0
sur 6
8
Avis
88%
recommandent ce produit
selwin
08/05/2018
España
buen producto, mal control remoto
el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCD183 DVD Micro Theater
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCD183 DVD Micro Theater
cristian
17/07/2011
Italia
un acquisto che rispetta la qualita
un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCD183 Sistema micro DVD Component
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCD183 Sistema micro DVD Component
cjm44
09/10/2011
France
bonne qualité accoustique
c'est un appareil qui a de bonnes qualités acccoustiques,avec un petit bémol avec le caisson de bass, un peut trop puissant et non réglable seul en volume
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCD183 Microchaîne DVD composantes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCD183 Microchaîne DVD composantes