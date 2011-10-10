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Arrêté

Microchaîne DVD composantes

MCD712/12

3.7

| (15) Avis | 80% recommandent ce produit

L'obsession du son

Profitez pleinement d'un son digne d'une salle de cinéma à la maison avec cette microchaîne DVD composantes Philips. Branchez un périphérique compatible USB pour une lecture de photo et de musique MP3/WMA d'une qualité exceptionnelle. Avec une puissance de sortie totale de 100 W RMS, bénéficiez d'un son profond et spectaculaire.

Voir tous les avantages

Détendez-vous avec la musique et les films que vous aimez

L'obsession du son

  • 100 W

Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Niveau de renforcement des graves et des aigus

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.

Lecture de DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD

Lecture de DVD, DivX®, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD

Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. Le format DivX® vous permet de profiter de vidéos encodées. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

15

Avis

80%

recommandent ce produit

2

10/10/2011

France

France

Excellent produit, rien à redire! :-)

Excellent produit, simple d'utilisation, excellentes performances au niveau du son et de l'image, bon design, produit pas du tout encombrant, facile à placer sur un meuble. Permet à la fois d'écouter de la musique et de lire des DVDs à partir de disques CD/DVD et de clé MP3. Entièrement satisfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCD712 Microchaîne DVD composantes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCD712 Microchaîne DVD composantes

16/09/2012

Deutschland

Deutschland

dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich

-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCD712 DVD Komponenten-Microsystem

Oui, je recommande ce produit

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02/12/2013

België

België

Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!

Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

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