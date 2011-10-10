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Arrêté
L'obsession du son
Profitez pleinement d'un son digne d'une salle de cinéma à la maison avec cette microchaîne DVD composantes Philips. Branchez un périphérique compatible USB pour une lecture de photo et de musique MP3/WMA d'une qualité exceptionnelle. Avec une puissance de sortie totale de 100 W RMS, bénéficiez d'un son profond et spectaculaire.
100 W
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.
Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. Le format DivX® vous permet de profiter de vidéos encodées. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.
3.7
sur 6
15
Avis
80%
recommandent ce produit
tom3330
10/10/2011
France
Excellent produit, rien à redire! :-)
Excellent produit, simple d'utilisation, excellentes performances au niveau du son et de l'image, bon design, produit pas du tout encombrant, facile à placer sur un meuble. Permet à la fois d'écouter de la musique et de lire des DVDs à partir de disques CD/DVD et de clé MP3. Entièrement satisfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCD712 Microchaîne DVD composantes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCD712 Microchaîne DVD composantes
thira
16/09/2012
Deutschland
dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich
-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCD712 DVD Komponenten-Microsystem
Oui, je recommande ce produit
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Stone
02/12/2013
België
Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!
Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Oui, je recommande ce produit
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