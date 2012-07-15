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  • L'obsession du son
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Arrêté

Microchaîne classique

MCM166/12

4.2
| (24) Avis | 96% recommandent ce produit
L'obsession du son
Profitez d'un son exceptionnel grâce à cette microchaîne hi-fi Philips classique, à la fois compacte et élégante. L'amplification dynamique des basses améliore la qualité sonore des fichiers audio de vos CD-MP3 et de votre périphérique USB, pour un plaisir d'écoute absolu.
Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • 10 W

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

24

Avis

96%

recommandent ce produit

2
1

15/07/2012

France

France

le produit est excellent

Ceci est un très bon produit pas trop cher donc ceci est un bon produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM166 Microchaîne classique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM166 Microchaîne classique

14/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lasted me over 10 years

Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio

Avantages

Aux cd radio

Contre

Not bluetooth

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM166 Micro Hi-Fi System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM166 Micro Hi-Fi System

08/09/2020

España

España

Sin palabras, magnífica!!!!

Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.

Avantages

Todo

Contre

Nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM166 Microcadena clásica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM166 Microcadena clásica

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