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Arrêté
L'obsession du son
Grâce à cette microchaîne hi-fi Philips classique, le son entre dans une nouvelle dimension. Écoutez vos morceaux MP3/WMA préférés via USB Direct ou MP3 Link. Des enceintes élégantes pour un style classique et indémodable.
Tiroir CD motorisé
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
3.8
sur 6
10
Avis
80%
recommandent ce produit
Kenzoman
05/07/2011
France
Facilité d'installation. Simplicité d'utilisation. Son moyen mais suffisant en terme de qualité pour un enfant.
Cet avis a été rédigé pour MCM205 Microchaîne classique
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Mi66St67
24/11/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem
25/01/2012
Nederland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Oui, je recommande ce produit
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