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Arrêté

Microchaîne classique

MCM205/12

3.8

| (10) Avis | 80% recommandent ce produit

L'obsession du son

Grâce à cette microchaîne hi-fi Philips classique, le son entre dans une nouvelle dimension. Écoutez vos morceaux MP3/WMA préférés via USB Direct ou MP3 Link. Des enceintes élégantes pour un style classique et indémodable.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • Tiroir CD motorisé

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 6

10

Avis

80%

recommandent ce produit

5
3
1

05/07/2011

France

France

Facilité d'installation. Simplicité d'utilisation. Son moyen mais suffisant en terme de qualité pour un enfant.

Cet avis a été rédigé pour MCM205 Microchaîne classique

Cet avis a été rédigé pour MCM205 Microchaîne classique

24/11/2011

Deutschland

Deutschland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem

Oui, je recommande ce produit

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25/01/2012

Nederland

Nederland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Oui, je recommande ce produit

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