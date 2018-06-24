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Arrêté

Microchaîne composantes

MCM302/12

3.9

| (8) Avis

L'obsession du son

Profitez d'un son d'une richesse exceptionnelle avec cette microchaîne composantes Philips. Écoutez la musique de votre baladeur via USB Direct ou MP3 Link et tirez parti du contrôle numérique du son qui optimisera vos réglages de style musical. Une conception toute en élégance alliée à des enceintes de qualité.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • 50 W

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Puissance de sortie totale de 50 W RMS

Cette enceinte Philips a une puissance de sortie totale de 50 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à une enceinte. La puissance électrique fournie à l'enceinte et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par l'enceinte.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 6

8

Avis

2
1

24/06/2018

Deutschland

Deutschland

sehr empfehlenswert !

Besonders angenehm empfinde ich, dass das gerät beim beenden der einschlaffunktion nickt knackt und auch anschließend im standby-modus nicht brummt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM302 Komponenten-Micro-Soundsystem

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16/10/2011

France

France

led bleue désagréable réglages à refaire à chaque allumage

Utilisé par mon fils de 11 ans dans sa chambre. Bon produit, son correct, puissance suffisante. Globalement satisfait. Mais... une led bleue reste allumée en permanence et est très génante la nuit (beaucoup trop puissante), les réglages du son (excepté le volume) ne sont pas conservés quand on éteint (comme le réglage par défaut ne convient pas, il faut tout refaire à chaque fois). Un autre petit défaut, il ne lit pas les fichiers au format international standard ouvert et libre ogg/vorbis (il faut tout convertir au format mp3 qui est moins bon). Malgré ces petits défaut, je trouve que le produit a un bon rapport qualité/prix.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM302 Microchaîne composantes

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good budget product with plenty of features.

Excellent value for the money. Only improvement I would make is a pair of good quality speakers. They are adequate with the extra bass switched on but I've put some better quality sony ones on it and boy what a difference. There is nothing wrong with the amp and the usb and mp3 connections are great features.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM302 Component micro sound system

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM302 Component micro sound system

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