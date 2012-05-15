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Arrêté

Microchaîne hi-fi classique

MCM761/12

4

| (5) Avis | 80% recommandent ce produit

L'obsession du son

Avec cette microchaîne hi-fi classique Philips, le son entre dans une nouvelle dimension. Encodez votre musique directement au format MP3 via USB Direct. Plus besoin d'ordinateur. Un design tout en élégance exacerbée par des enceintes avec finition bois pour un style intemporel.

Voir tous les avantages

Profitez de la musique haute fidélité

L'obsession du son

  • Tweeter à ruban

  • 150 W

Définition de tonalités élevées et basses

Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Il vous suffit de brancher l'appareil sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour qu'elle diffuse les morceaux qui y sont enregistrés. Pour le plaisir de partager votre musique préférée avec vos proches.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

5

Avis

80%

recommandent ce produit

2
1

15/05/2012

España

España

Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero

1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión

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Cet avis a été rédigé pour MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

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24/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften

Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.

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Cet avis a été rédigé pour MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

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Cet avis a été rédigé pour MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

11/12/2013

België

België

Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.

Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.

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Cet avis a été rédigé pour MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

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