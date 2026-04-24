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Multigroom series 1000Accessoire tondeuse barbe précision ultime

MG1100/16

4.2
| (57) Avis | 85% recommandent ce produit
Lignes et contours précis
La TONDEUSE MULTISTYLES Philips Series 1000 offre toute la puissance et la précision nécessaires pour tondre, sculpter et raser votre barbe. La technologie DualCut et les différents sabots vous permettent de tondre et tailler votre barbe de façon uniforme, tandis que le rasoir de précision vous permet de définir des lignes et contours parfaitement nets.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Tondez, sculptez et rasez pour un style parfait

Lignes et contours précis

  • Tondeuse de précision DualCut

  • Tête de rasage de précision

  • Entièrement lavable, pile AA

  • 3 sabots de précision

Tondeuse de précision, pour dessiner parfaitement les contours du visage

Tondeuse de précision, pour dessiner parfaitement les contours du visage

La tondeuse de précision de 21 mm vous permet de créer et de sculpter de manière uniforme votre barbe (barbe de 3 jours, bouc, pattes, cou ou moustache) avec une excellente visibilité et une grande maîtrise.

Des lames plus aiguisées* pour des contours impeccables avec la technologie DualCut

Des lames plus aiguisées* pour des contours impeccables avec la technologie DualCut

La technologie avancée DualCut associe un élément de coupe doublement aiguisé à un mouvement avec moins de frottements.

Rasoir de précision pour des contours parfaits

Rasoir de précision pour des contours parfaits

Le rasoir à grille de précision 21 mm est muni d'une technologie à grille qui respecte la peau. Il est plus précis qu'un rasoir à lame sur les surfaces étroites, pour un rasage impeccable, même dans les zones difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

57

Avis

85%

recommandent ce produit

24/04/2026

France

France

Acheteur vérifié

Pratique - Petit - Précis - Polyvalent

Excellent rapport qualité prix. Appareil petit, maniable, coupe efficace, passe partout sur le corps antidérapant. Je l'utilise plusieurs fois par semaine. Tonte à 0mm et à 5 mm de précision, puis finition avec la tête rasoir. Je l'utilise aussi pour le contour des oreilles lorsque je me coupe les cheveux. Utilisable aussi bien pour homme que pour femme

Avantages

- Le prix. - La prise en main est rapide et l'ergonomique est bonne. - Pas de câble, puisque la tondeuse fonctionne avec une pile - Pour se raser en appoint d'un "vrai" rasoir, elle fait très bien le travail, puisque la tondeuse est fournie avec une tête

Contre

Aucun problème

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 1000 MG1100/16 Accessoire tondeuse barbe précision ultime

Date of Use 2026-01-30

Oui, je recommande ce produit

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Date of Use 2026-01-30

13/09/2023

France

France

Acheteur vérifié

Facile à utiliser !

Bonne prise en main, trois choix judicieux de hauteur de coupe, précision du rasage et facile à nettoyer.

Avantages

Facile et précis.

Contre

RAS

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01/05/2023

France

France

Très pratique à utiliser au quotidien

Très bonne prise en main, l'appareil est léger, et permet d'atteindre les zones avec précision

Avantages

légèreté

Contre

aspect plastique

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