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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
9 accessoires
Technologie DualCut
Jusqu'à 80 min d'autonomie
Waterproof
Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.
La tondeuse multistyle tout-en-un Philips Multigroom 3000 est fournie avec 9 accessoires conçus pour styliser votre barbe et couper vos cheveux en toute simplicité.
Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.
4.2
sur 6
692
Avis
87%
recommandent ce produit
cecjean
13/03/2026
Suisse
Acheteur vérifié
super
très bien super produit mieux que le nouveau modèle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5730/35 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5730/35 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Enrico Stella
24/12/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Qualité
Excellent produit. De bonne manufacture et résistant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Moi75
13/05/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Produit facile à utiliser
Produit facile d’utilisation, top de la tête au pieds....
Avantages
Simple d’utilisation pour tout le corps...
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux