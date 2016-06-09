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VisaPure MEN EssentialAppareil de nettoyage pour le visage

MS5030/01

4.7

| (33) Avis | 97% recommandent ce produit

Nettoyage ultime du visage pour les hommes

Doté d'une technologie unique, DualMotion, Philips VisaPure MEN Essential nettoie votre visage 10 fois mieux* qu'à la main, pour une peau propre, douce et rayonnante.

Voir tous les avantages

Pour une peau propre, douce et rayonnante

Nettoyage ultime du visage pour les hommes

  • Nettoyage ultime du visage

  • Technologie Double Action

Technologie exclusive Double Action pour un nettoyage ultime

Technologie exclusive Double Action pour un nettoyage ultime

La combinaison unique de rotation et de vibrations nettoie jusqu'à 10 fois mieux * que les mains. Pendant que la vitesse de vibration désintègre doucement et efficacement la graisse, les saletés et les cellules de peau mortes, la rotation élimine les impuretés.

17 000 brins efficaces pour une efficacité optimale

17 000 brins efficaces pour une efficacité optimale

Les 17 000 brins d'un diamètre de 75 microns chacun nettoient même les zones du visage inaccessibles à vos mains. Ils éliminent parfaitement le sébum, les impuretés et les cellules mortes, pour une peau propre et lisse.

Mouvements coordonnés des brins pour stimuler la microcirculation

Mouvements coordonnés des brins pour stimuler la microcirculation

Les mouvements coordonnés de la brosse massent votre peau en douceur et améliorent la micro-circulation. Cela vous offre un nettoyage confortable et une peau éclatante.

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4.7

sur 6

33

Avis

97%

recommandent ce produit

3
2

09/06/2016

België

België

Acheteur vérifié

Ce produit est super. Il n'ettoie bien la peau

Très bon produit. Fait du bien à la peau. Rafraîchit le visage. Elimine points noirs.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure MEN Essential MS5030/01 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure MEN Essential MS5030/01 Appareil de nettoyage pour le visage

22/04/2019

Deutschland

Deutschland

Genial

Kann ich nur empfehlen möchte nicht mehr tauschen .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gesichtsreinigungsgerät

Oui, je recommande ce produit

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21/02/2019

Deutschland

Deutschland

Liegt gut in der Hand

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour VisaPure MEN Essential MS5030/01 Gesichtsreinigungsgerät

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  1. Par rapport à un nettoyage manuel, un test effectué sur 30 hommes par une agence sud-coréenne indépendante en 2015