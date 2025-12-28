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Airfryer 2 paniers superposés s 4000Airfryer

NA462/79

4.6
| (130) Avis | 87% recommandent ce produit
Le double de plats, 45 % d'espace gagné
L'Airfryer à deux paniers superposés permet de préparer deux plats à la fois en vous faisant gagner de la place. Et mieux encore, les aliments sont toujours moelleux et croustillants, grâce à la technologie Rapid Air verticale.
Voir tous les avantages

Deux plats cuits à la perfection et prêts en même temps

Le double de plats, 45 % d'espace gagné

  • Prend 45 % d'espace en moins

  • 2 paniers superposés, le double de plats

  • Croustillant et cuit de manière uniforme avec la technologie Rapid Air

  • Préparez 2 plats prêts en même temps

Conception superposée réduisant de moitié l'encombrement du plan de travail

Conception superposée réduisant de moitié l'encombrement du plan de travail

L'Airfryer à deux niveaux compact permet de préparer facilement de délicieux plats tout en gagnant 45 % de place sur un plan de travail.*

2 paniers superposés pour une capacité doublée

2 paniers superposés pour une capacité doublée

Airfryer grand format de 10 l doté deux paniers de 5 l superposés. Cet Airfryer familial permet de cuire facilement jusqu'à 1,4 kg de frites, 2 kg de légumes ou 24 pilons de poulet. Chaque panier de 5 l accueille facilement un poulet de 1,2 kg.

Croustillant, cuit uniformément, jusqu'à 90 % de gras en moins**

Croustillant, cuit uniformément, jusqu'à 90 % de gras en moins**

Savourez des aliments moelleux et croustillants grâce à la technologie Rapid Air verticale. L'air chaud arrivant par le haut circule tout autour d'eux afin de les cuire uniformément sans exception.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

130

Avis

87%

recommandent ce produit

28/12/2025

France

France

excellent

je l ai eu pour Noël et j'en suis très contente je recommande

Cet avis a été rédigé pour Airfryer à deux paniers superposés Philips série 4000

Cet avis a été rédigé pour Airfryer à deux paniers superposés Philips série 4000

12/02/2026

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Haushalthilfe

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Wir, als Familie sind sehr zufrieden und begeistert von dem Gerät. Es spart uns viel mehr Zeit beim Kochen. Schnell, gesund und praktisch. Wir nutzen den jeden Tag. Super toll zum backen und frittieren, Pommes werden knusprig und viel Platz vor allem ist auch Vorteil! Und das beste ist - das du die Körbe in der Spülmaschine spülen kannst!

Cet avis a été rédigé pour Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben

Cet avis a été rédigé pour Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben

09/12/2025

Deutschland

Deutschland

Toll

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Airfryer NA462_70. Das Gerät arbeitet leise, schnell und gart das Essen gleichmäßig. Die Speisen werden außen knusprig und innen saftig – ganz ohne überschüssiges Öl. Besonders gefällt mir das große Fassungsvermögen, das perfekt für die ganze Familie ist. Die Reinigung ist ebenfalls sehr einfach, da der Korb und die Form leicht zu waschen sind. Ich kann dieses Gerät jedem empfehlen, der gesünder und schneller kochen möchte!

Cet avis a été rédigé pour Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben

Cet avis a été rédigé pour Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben

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  1. Par rapport aux autres Airfryer Philips

  2. Par rapport à des frites maison préparées dans une friteuse classique

  3. Mesure réalisée en laboratoire interne ; NA46x avec saumon et blanc de poulet, par rapport à un four de classe A. Résultats susceptibles de varier selon la recette.