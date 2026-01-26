Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Tondeuses à barbe et multistyles
Toutes les séries
Nose trimmer series 5000 Tondeuse nez, oreilles, sourcils et finitions
Assistance
NT5650/16
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Manuel d’utilisation
Tout (6)
Comment charger ma tondeuse Philips ?
Puis-je rincer ma tondeuse Philips à l'eau ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Où trouver le numéro de série/modèle de ma tondeuse Philips ?
Comment utiliser ma tondeuse nez-oreilles Philips ?
Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips nez-oreilles ?
Nose trimmer 3000/5000Pochette
Nose trimmer series 3000& 5000Petit sabot pour sourcils 3 mm
Nose trimmer series 3000& 5000Grand sabot pour sourcils
Nose trimmer series 5000Sabot de précision 3 mm
Nose trimmer series 5000Tondeuse de précision
Nose trimmer Tondeuse nez
ShaversBrosse nettoyante
Ma tondeuse nez Philips ne fonctionne plus
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Dépannage et réparation
Faire réparer ou remplacer un produit cassé
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider